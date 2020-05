SATSER DIGITALT: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i møte med VG i Oslo sentrum onsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

Nytt signal fra kunnskapsministeren: Kan bli en uvanlig skolehøst

Kunnskaps- og integreringsmininster Guri Melby (39) ber foreldre og elever være forberedt på at det kan bli en uvanlig skolehverdag også til høsten. Og skoletilbudet frem til sommeren blir trolig redusert.

Det forteller kunnskapsmininster Guri Melby til VG dagen før avgjørelsen kommer om når skolene kan åpnes ytterligere og hvem det vil gjelde.

Melby påpeker at ingenting er bestemt rundt skoleåpningen ennå og at dette først blir klart torsdag. Men hun varsler at det også kan bli en uvanlig skole-høst for elevene etter sommerferien. Hun lover nå, ettersom det er et akutt behov for hjemmeundervisning, en 140-millionerspakke til digital satsing i norsk skole.

– Det er åpenbart at det vil være behov for en god del hjemmeundervisning selv om vi åpner skolene gradvis. Det vil være mange steder der det er vanskelig å samle alle elevene fysisk på skolen fortsatt, sier Melby.

– I hvor lang tid?

– Jeg vil i alle fall tro at frem til sommeren vil det være vanskelig å ha en helt vanlig skolehverdag. Og jeg mener vi må være forberedt på at det kan fortsette utover høsten, sier Melby, som påpeker at dette vil avhenge av smittesituasjonen i befolkningen generelt fremover.

Det er nå knyttet spenning til hvordan en ytterligere skoleåpning vil se ut:

Kunnskapsmininsteren fra Venstre forteller at de i forbindelse med revidert statsbudsjett vil komme med pakken på tilsammen 140 millioner kroner for å styrke den digitale satsingen i norsk skole. Hun mener de både har sett store ulikheter mellom kommunene når det gjelder utstyr og kompetanse.

– Det er mange lærere og elever som har fått seg et digitalt løft gjennom denne situasjonen. De har kanskje i større grad sett hva de mangler av kunnskap og utstyr og at man trenger å satse mer på digitale læremidler. Dette kan styrke satsingen på digitale ferdigheter som vi har stort behov, sier Melby som mener det har vært jobbet for dårlig med dette mange steder i skolen.

– Det er avdekket at vi har store forskjeller og vi trenger å tette noen hull, sier Melby, som påpeker at man trenger gode statlige ordninger for å utjevne de forskjellene nå.

SKOLEBESØK: Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøkte klasse 2B med lærer Figen Demirci på Ellingsrudåsen skole i Oslo da skolene åpnet 27. april. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

VG pratet med flere bekymrede foreldre under skoleåpningen for 1.-4. klasse i slutten av april Rektor på Tøyen Skole, Hilmar Flatabø, var en som påpekte, at det rommessig ikke var mulig for 5.-7. klasse å komme tilbake, da skolene åpnet for 1.-4. klasse på barneskolen og samtidig overholde smittevernreglene. Ressursene er tøyd både når det gjelder rom og lærerressurser for å møte kravene i smittevernveilederen til skolen. Den åpenbare utfordringen ser Melby også.

– Det er ganske åpenbart at så lenge vi må følge såpass strenge smittevernregler, så er det mange skoler det ikke er fysisk plass til alle elevene samtidig. Da må vi gode løsninger som gjør at elever kan jobbe best mulig selv om man ikke kan være til stede på skolen hver eneste dag i alle de timene man er til vanlig, sier Melby.

Hun vil ikke kommentere noe før torsdag om de nå vil prioritere skoleåpning for kun enkelte årstrinn eller om en løsning for eksempel blir skole annenhver dag for elevene i tiden fremover.

– Alle må være forberedt på at det er et redusert tilbud. Vi snakker da om et redusert tilbud på den fysiske skolen, men målet er at man skal få en mest mulig normal progresjon i skolearbeidet. Og det mener jeg man kan få til med en kombinasjon av hjemmeskole og fysisk skole, sier Melby.

Hun sier tilbakemeldingene fra skolene er at skolestarten til nå har fungert godt, at skolene syns smittevernveilederen fungerer godt og at eleven har vært flinke å forholde seg til reglene.

– Foreløpig er jeg ikke kjent med at det har vært et smittetilfelle på skoler etter åpningen. Men det er altfor tidlig å si hvordan dette påvirker smittesituasjonen i landet generelt, sier Melby.

Hun sier det også blir en vurdering om prioritering av skoleåpning for enkelte klassetrinn skal være noe man gjør nasjonalt eller om dette skal være mer opp til kommunene og skolene.

– Målet er at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren, sier Melby.

Barne- og familiemininster Kjell Ingolf Ropstad trakk frem hvordan barn og ungdom har taklet corona-krisen, under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg er stolt og imponert over hvordan barn og unge har håndtert denne krisen. De har ofret veldig mye. De har mistet vanlig undervisning på skolen, eksamen, klasseturer, fritidsaktiviterer og tid med venner, sier Ropstad.

– Mange har funnet digitale måter å henge sammen på. Barn og unge er forbilde for alle, sier Ropstad.

Publisert: 06.05.20 kl. 21:20 Oppdatert: 06.05.20 kl. 21:33

