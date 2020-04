BLIR BORTE: 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra hjemmet i SLoraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: PRIVAT/JØRGEN BRAASTAD, VG

Politiets hodepine: Flere hull i tidslinjen

Drapssiktede Tom Hagen blir «borte» fra tidslinjen i løpet av forsvinningsdagen, noe som har skapt hodebry for etterforskerne.

Det har vært helt sentralt for politiet å få på plass en detaljert og presis tidslinje for hva som skjedde 31. oktober 2018, dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem.

Fra det som betegnes som det siste livstegnet fra henne klokken 09.14, og frem til ektemannen Tom Hagen varslet politiet om at kona er borte nesten fem timer senere, er det fortsatt flere hull, får VG opplyst.







Politiet har minutt for minutt forsøkt å kartlegge bevegelsene til Tom Hagen og andre interessante personer som beveget seg rundt åstedet i Lørenskog den aktuelle dagen.

NÅ ER HAN PÅGREPET: Tom Hagen utenfor huset i Sloraveien 4 tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen, VG

Grunnen til at politiet har gått så detaljert til verks, er at de blant annet har ønsket å kontrollere Tom Hagens forklaring om hvor han var på ulike tidspunkter, opp mot sikre holdepunkter som blant annet:

Tidspunkt for telefonsamtaler

Videoovervåking

Trafikk- og posisjonsdata fra mobiltelefoner

Underveis i etterforskningen har VG samlet kildeopplysninger og informasjon om de skjebnesvangre timene rundt Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Dagen før: 30. oktober

Klokken 20.03 går sceneteppet opp på Det Norske Teatret i Oslo sentrum. Sammen med et vennepar, ser ekteparet Hagen den populære og kritikerroste satiremusikalen «Book of Mormon».

Klokken 22.37 applauderes skuespillerne av scenen, og ekteparet Hagen tar taxi hjem til huset på Fjellhamar i Lørenskog.

Forsvinningsdagen: 31. oktober

Anne-Elisabeth Hagen er denne morgenen i en telefonsamtale med en person som har ansvar for lønnskjøringer i ektemannens selskap, får VG opplyst. De to kjenner hverandre godt, og det er ikke uvanlig at de snakker sammen på telefon.

VG er ikke kjent med om Tom Hagen fortsatt er i huset under denne samtalen.

Omtrent klokken 09 denne onsdagen drar Tom Hagen hjemmefra. Det er noe senere enn vanlig, ifølge VGs opplysninger.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen var 68 år gammel da hun forsvant for halvannet år siden. Foto: PRIVAT

Det er en kort kjøretur fra huset i Sloraveien 4, og til jobben på Futurum. Bilen han kjører, en eldre Peugeot Picasso, har ikke kjørecomputer. Ifølge VGs opplysninger bruker han en gammel mobiltelefon uten mulighet for stedstjeneste, som kan finne telefonens posisjon.

Klokken 09.08 ankommer Tom Hagen arbeidsplassen Futurum. Ifølge VGs opplysninger logger han seg dernest på iPad-en sin og leser e-poster.

Klokken 09.14 snakker Anne-Elisabeth med et familiemedlem på telefon. Samtalen er av politiet blitt omtalt som det siste sikre livsbeviset.

Minuttene mellom klokken 09.14 og like før klokken 10 beskrives overfor VG som et svært interessant tidsrom.

Politiet har en teori om at det var da Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en alvorlig kriminell handling, muligens et drap, i sitt eget hjem.

I dette tidsrommet er det flere såkalte uoppklarte observasjoner, personer og biler, som beveger seg i området rundt Hagen-boligen, blant annet en bil på en gangvei nede ved Langvannet.

Tok ikke telefonen

Politiet har jobbet intenst med å identifisere disse observasjonene for å finne ut om de har tilknytning til forsvinningen. Men flere av dem er fortsatt ikke identifisert, får VG opplyst.

Klokken 09.48 ringer elektrikeren Tommy Skansen til Anne-Elisabeth, men han får ikke svar.

– Jeg stusset over det, fordi vi hadde en avtale om at jeg skulle bytte lampene på kjøkkenet hennes, sa Skansen til VG i september i fjor.

Ifølge VGs opplysninger er det flere som forsøker å få kontakt med henne etter klokken 09.14, uten å lykkes.

RINGTE: Elektrikeren Tommy Skansen fikk ikke svar fra Anne-Elisabeth Hagen klokken 09.48 den dagen hun forsvant. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hevder han har alibi

Politiet har kontroll på Tom Hagens første stund på jobb, men mister på et tidspunkt oversikten, får VG opplyst. Han kan være i arbeidslokalene, men han kan også være et annet sted, mener politiet.

Hva gjør Tom Hagen i disse timene? Det er et spørsmål som har vært krevende, men samtidig svært viktig for politiet å finne et svar på.

Ifølge egen forklaring, har Tom Hagen alibi.

Han har fortalt til politiet at han var på jobb helt frem til han drar hjem i 13.30-tiden, angivelig fordi kona Anne-Elisabeth ikke svarer ham på telefonen. Han har også fortalt at de to hadde planer senere denne dagen – en opplysning politiet har jobbet med å verifisere.

Varslet politiet

Tom Hagen har forklart politiet om at han blir møtt av et skrekkelig syn når han kommer hjem: Han ser flere av konas personlige eiendeler, han ser slepesporene på badet, og han finner trusselbrevet.

Et brev signert av angivelige ukjente gjerningsmenn med trussel om at han må betale ni millioner kroner euro, hvis han vil se kona igjen.

Omtrent klokken 14.10, en drøy halvtime etter at han angivelig kom hjem, varsler Tom Hagen politiet. Senere møter han en uniformert patrulje på en Shell-stasjon like i nærheten av huset.

Patruljen oppfatter ham som oppriktig bekymret for kona. Det går det frem av en politirapport fra en av dem som møtte ham der, får VG opplyst.

Etter møtet på bensinstasjonen, sender politiet en patrulje til åstedet i Sloraveien. Det blir starten på en historisk vanskelig sak for politiet.

