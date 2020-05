GLAD I VINTER: Brita Sundstrøm (68) og hunden Stella (4) benytter vinterværet i Tromsø til det fulle, og var tirsdag ettermiddag ute på sparktur i snøen. Foto: Terje Mortensen

Meteorolog om snøkaoset i Nord-Norge: – Mange har grunn til å være lei

Vinteren ser ikke ut til å slippe taket flere steder i landet helt ennå. Men nå kommer meteorologen med en trøstende beskjed.

– Det nærmer seg én måned til solsnu, så dermed må det komme varmere temperaturer og sommer snart, sier Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG.

Mandag morgen våknet flere til at våren plutselig hadde blitt vinter igjen. Fra Rogaland til Finnmark har det kommet en vinterlig værtype med kuldegrader og snø.

I Nord-Norge kom den første snøen i oktober, og siden har det vært vinter.

– Mange har grunn til å være lei, sier Fagerlid.

Møre og Romsdal: Anbefaler vinterdekk

Tirsdag har det kommet ytterligere med snøbyger og det ser ikke ut til å gi seg før helgen. Meteorologen opplyser om at det både på Nord-Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge har kommet svært mye nedbør de siste døgnene.

– I Møre og Romsdal har det kommet 20–30 centimeter tirsdag, og her har veivesenet anbefalt å legge om til vinterdekk igjen. Dette er en svært sjelden beskjed de kommer med på denne tiden av året.

– Skadelig for hager og landbruk

Årsaken til vinterværet er et kaldluftsutbrudd som kommer fra Arktis. Dette har gitt lave temperaturer i hele Norge, og blant annet Rakkestad i Østfold målte minus tre grader i natt. Denne nattefrosten er på ingen måte positivt, ifølge Fagerlid.

– Vi har hatt noen varme uker i april, og dermed var våren godt i gang flere steder. Nattefrosten som har kommet nå er derfor skadelig for hager og landbruk, sier han.

«SOMMEREN KOMMER»: Brita Sundstrøm (68) benytter vinterværet til turer på ski og spark: – Jeg har levd så lenge at jeg vet sommeren kommer til slutt uansett. Foto: Terje Mortensen

– Gjør meg ingenting

Men det er ikke alle som kjenner seg mett på vinter og snø. Brita Sundstrøm (68) og hunden Stella (4) var ute på sparktur i Tromsø tirsdag ettermiddag.

– Her er det fantastisk vintervær. Denne årstiden er jeg så glad i, så dette gjør meg ingenting.

Sundstrøm forteller at hun benytter vinterværet til det fulle, ved å gå masse på ski og spark.

– Jeg nyter det som er og bruker naturen, det er jo bare å kle seg etter været. Jeg blir hverken deprimert eller lei meg, sier hun med en mild latter.

68-åringen sier at hun lengter litt etter sommeren, men vet at den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.

– Jeg husker at det har vært snø så sent som i juni for mange år tilbake. Men jeg har levd såpass lenge at jeg vet sommeren kommer til slutt.

– Kaldluften er seig å bli kvitt

Vi må tilbake til mai 1997 for å finne lignende snøforhold i Nord-Norge, som det vi har nå. På denne dagen for akkurat 23 år siden lå det 158 centimeter snø i Tromsø, mot 128 centimeter som er målingen nå. 12. mai for to år siden lå det ikke et eneste snøfnugg på bakken i det som kalles Polarbyen.

– Kaldluften som ligger over oss nå er seig å bli kvitt. Men etter 17. mai er det absolutt håp om varmere temperaturer. Jeg kan trøste folk med at det blir vår og sommer til slutt, sier Fagerlid.

Tirsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel igjen for Nordland og Troms. De melder at det kan komme 10–20 centimeter snø det neste døgnet.

Publisert: 12.05.20 kl. 20:44

