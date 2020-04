STIKKSKADER: Politiet er i Nedre Kalbakkvei etter melding om at en person er skadet med stikkskader i kroppen. Vedkommende blir tatt hånd om av ambulansepersonell. Foto: Fredrik Hagen/ NTB Scanpix

Mann funnet med stikkskader i Oslo – en pågrepet

En mann i 40-årene er pågrepet etter at en mann ble funnet med flere stikkskader utenfor en butikk i Groruddalen i Oslo. Politiet søker etter en person til, som skal ha hatt en rolle i hendelsen.

Oppdatert nå nettopp

En mann er funnet med stikkskader utenfor en Joker-butikk i Nedre Kalbakkvei, meldte politiet i Oslo på Twitter i 21-tiden søndag kveld. De skriver videre at vedkommende blir ivaretatt av ambulanse.

Skadene på fornærmede beskrives som alvorlige og han er på sykehuset for behandling. Han skal ha falt inn og ut av bevissthet.

– Vi har en patrulje på sykehuset og håper å få gjennomført et avhør med fornærmede ettehvert, men vi vet ikke om det lar seg gjøre enda, sier Line Skott, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

– Meldingen inn til oss gikk på at en person har fått skader på kroppen, skader som er forenlig med en spiss gjenstand, men vi vet ikke nøyaktig hva som har blitt brukt.

Politiet har ikke funnet noen gjenstand som kan knyttes til hendelsen. Det er altså uklart om det er en kniv som er benyttet.

Fulgte blodspor

En mann i 40-årene er pågrepet i en leilighet etter at funn utenfor gjorde at politiet fattet interesse for stedet.

– Det var blodspor som ledet oss til leiligheten, hvor vi fant gjerningspersonen relativt raskt. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, sier Skott.

Den pågrepne er kjent for politiet fra før.

– Det er nevnt en person til, som kan ha en eller annen rolle i denne hendelsen, hvilken rolle den personen har vet vi ikke enda. Vi jobber med å skaffe opplysninger fra mistenkte og vitner på stedet.

Det er mye som tyder på at den pågrepne og fornærmede har en relasjon.

– Vi vet ikke hvor godt de kjenner hverandre, men det har vært en hendelse i denne leiligheten i forkant som har ledet til dette, sier hun og ønsker ikke å utdype hva som skjedde.

Vedkommende blir kjørt til arrest i påvente av avhør.

Tror hendelsen skjedde i samme leilighet som pågripelsen

Krimteknikere er på stedet og jobber med å sikre tekniske spor.

– Vi er ganske sikre på at hendelsen skjedde i leiligheten hvor vi pågrep gjerningspersonen, det er på bakgrunn av sporene vi har funnet. Vi har ingen formening om hvordan fornærmede kom seg dit han ble funnet, altså utenfor butikken, sier Skott.

Politiet jobber med å prate med vitner, men foreløpig har de ikke pratet med noen som var vitne til selve hendelsen, men de har kommet på stedet i ettertid.

– Vi er der med veldig mange enheter for å prøve å nøste opp i hva som har skjedd.

Publisert: 26.04.20 kl. 22:08 Oppdatert: 26.04.20 kl. 22:34

Mer om Oslo Groruddalen

Fra andre aviser