ORDKNAPP: Bjørn Kjos tok seg tid til å prate med VG før han skulle delta i innspillingen av podkasten «Stormkast» torsdag kveld. Men han var ordknapp om den pågående streiken i SAS. Foto: Jørgen Braastad, VG

Bjørn Kjos om SAS-streiken: – Business as usual

Norwegian-sjefen mener selskapet ikke har nytt godt av sin streikende konkurrent. – Det er noe vi egentlig ikke trenger, sier han.

Mindre enn 10 minutter siden







Torsdag kunne VG melde at det går mot en løsning i SAS-meklingen. Partene skal være enige, men meklingsresultatet skal gjennom protokollbehandling på begge sider, som gjør at det fortsatt ikke er helt klart.

Om det blir enighet betyr det slutten på SAS-streiken som har rammet passasjerer de siste seks dagene.

Med den pågående streiken har konkurrenten Norwegian kunnet slå i bordet med ekstra flykapasitet. I tillegg har de kunnet ta høyere priser på sine flygninger.

Se direkte: SAS møter pressen på sitt hovedkontor utenfor Stockholm:

Ferske tall viser også at private investorer hos nettmegleren omsatte aksjer for syv milliarder kroner i april, mens det netto ble solgt for fem millioner kroner. Norwegian tronet på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 68 millioner kroner, skrev Hegnar.no onsdag.

Torsdag deltok Norwegian-sjef Bjørn Kjos i podkasten «Stormkast» til Petter Stordalen (56) og Per Valebrokk (47) på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Ved ankomst stoppet han opp og pratet med VG.

les også SAS-ansatte reagerer på at streikende piloter ga Norwegian ros

– Norwegian har vel nytt godt økonomisk av denne streiken, Bjørn?

– Nei, det er «business as usual», egentlig. Så vet vi jo at en sånn streik vil være kortvarig. Først og fremst rammer det passasjerene, sier han til VG.

– Men det må jo likevel være en økonomisk gullgruve for dere?

– Nei, igjen - det er bare kortsiktig, svarer han kort og kontant.

HÅVER INN: Norwegian har tjent godt de siste seks dagene mens SAS-streiken har pågått. Foto: Cicilie S. Andersen

Mye tyder altså på en snarlig løsning i SAS-meklingen. På spørsmål om det da vil bli priskrig mellom selskapene, svarer 72-åringen følgende:

– Altså, det er vel alltid slik at selskapene legger ut billetter for å fylle opp setene sine i og med at man har vært ute av salg en stund. Det er naturlig. Men streik er jo noe kortvarig, og noe vi egentlig ikke trenger i næringslivet. Men jeg skjønner jo at det av og til ender sånn.

I tillegg til Kjos deltok også blant andre Aksel Lund Svindal (36), Ina Wroldsen (34) og Espen Lind (47) i torsdagens podkast-innspilling. Til VG forteller Norwegian-sjefen at det var helt andre ting enn streik han skulle snakke om i showet, der et tusentalls publikummere var til stede.

les også Kilder til VG: Det går mot løsning i SAS-meklingen

– Når jeg ser hvem som sitter i dette panelet blir det vel å snakke en del om risiko. Vi har jo Aksel Lund Svindal her, så jeg kan tenke meg at det blir en del spørsmål rundt det. Jeg vet faktisk ikke så mye om showet, men jeg ser for meg at det vil dreie seg mye om det vi alle gjør i næringslivet og i sportsverdenen. Du tar sjanser, og det må du gjøre, sier Kjos til VG.

Ifølge SAS Pilot Group har SAS-pilotene hatt krav om en lønnsøkning på rundt 13 prosent. Årsaken er at pilotene gikk med på lønnskutt i 2012 for å redde selskapet, men at selskapet nå tjener penger igjen. I tillegg ligger de i nedre sjikt av pilotlønninger, ifølge egne beregninger.

Flyselskapet har varslet at de vil avholde en pressekonferanse torsdag kveld.

Publisert: 02.05.19 kl. 21:56