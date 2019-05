MISTET AU PAIR: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair har mistet oppholdstillatelsen i Norge. Foto: Frode Hansen, VG

Mener UDI har brutt forvaltningsloven: – Undersøkte ikke saken før vedtak

Den filippinske au pairens advokat mener at Utlendingsdirektoratet ikke sørget for at saken var tilstrekkelig opplyst før de fattet vedtak om å sende kvinnen ut av Norge.

– Jeg mener UDI har brutt forvaltningsloven ved at de ikke ha undersøkt saken noe før de fattet et vedtak med avslag på oppholdstillatelse. et forvaltningsorgan plikter å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før de treffer vedtak, sier advokat Ingvild Boe Hornburg til VG.

Hun mener at UDI verken kontaktet au pairen eller familien Kallmyr for å innhente informasjon om saken.

– Videre mener jeg vedtaket bygger på feil faktum og at det er et brudd på god forvaltningsskikk å si én ting og så bygge en sak rundt det motsatte, nemlig at hun ikke kunne flytte inn før søknad var levert.

BISTÅR AU PAIREN: Advokat Ingvild Boe Hornburg bistår justisminister Jøran Kallmyrs tidligere au pair. Foto: Advokatfirmaet Elden

Det var onsdag at Aftenposten skrev at UDI har fattet vedtak om at justisminister Jøran Kallmyrs au pair har jobbet ulovlig i Norge og måtte forlate landet 10. mai. Én dag etter at hun hadde fått vedtaket. Det gjorde hun.

Au pairen hadde tidligere jobbet hos en annen familie, men byttet vertsfamilie til familien Kallmyr. Da er man nødt til å søke om en ny au pair-tillatelse. Søknaden skal leveres ved personlig oppmøte hos politiet. Det kan være ventetid før man får time hos politiet. I perioden fra hun flyttet fra den tidligere vertsfamilien til hun leverte søknaden sin hos politiet, har kvinnen bodd hos familien Kallmyr som en gjest, ifølge henne selv og familien Kallmyr.

UDI mener imidlertid at hun har jobbet ulovlig i denne perioden.

Hornburg sier at hennes klient fikk beskjed via au pair-byrået om at hun kunne flytte inn hos familien, men at hun måtte vente med å begynne å jobbe.

– Her sier vi at vi skal drive med kulturutveksling og så behandler vi unge kvinner fra Filippinene på denne måten. Det er svært kritikkverdig av UDI og flaut på vegne av Norge.

Natalia Ravn-Christensen i au pair-byrået Energy sier også til VG at de er blitt fortalt av UDI at det er innenfor å flytte inn som gjest før søknaden er levert personlig.

– UDI har i flere år sagt at hvis au pairen ikke har et annet sted å bo, kan man flytte til den kommende vertsfamilien. Man skal ikke begynne å jobbe før han har levert søknad til politiet, sier hun.

VG har lagt fram advokatens påstander for UDI, som ikke har mulighet til å svare på dette i kveld.

Publisert: 30.05.19 kl. 18:41