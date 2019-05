Therese (37) har fått nok av bompenger i Bergen: – Vi blir stengt ute

BERGEN (VG) De må ut med opp mot 30 kr for å komme seg på jobb, for å kjøre barna på trening, for å dra i butikken, eller for å møte venner i Åsane. Therese og naboene på Hetlebakken i Bergen har fått nok av bompenger.

– Nærmiljøet vårt er inne i Åsane. Vi tilhører Nyborg, som er postnummeret vårt, og det sier seg selv at vi blir stengt ute av skole, kirke, legevakt, egentlig av dagliglivet generelt. Alt er der inne, sier Therese Børholm (37) til VG.

– Det er grådig kjipt.

Mandag skulle VG møte henne og mannen Petter Holum (39) på Hetlebakken i Åsane i Bergen. I forkant av møtet la de to ut en Facebook-post på gruppen til velforeningen.

Det førte til at rundt 50 kvinner, menn og barn dukket opp i solidaritet for å vise sin motstand mot bomringene, i enden av veien inn mot bygda, ved busstoppet der kun en skolebuss stopper. Skal man nå en vanlig rutebuss, må man gå i 20 minutter, forteller Børholm.

ENGASJERT: Therese Børholm (37) sitter i styret i velforeningen på Hetlebakken i Bergen, og har engasjert seg i kampen mot bompenger. Foto: Hallgeir Vågenes

Dette koster bommen Takstgruppe 1 (kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg) Dieselbil: 30 kr uten autopass-avtale, 24 kr med. Bensin og hybrid: 25 kr uten autopass-avtale, 20 kr med. Elbil: 10 kr uten autopassavtale, 8 kr med. * I Bergen er det et passeringstak på maks 60 passeringer man for per bil i måneden. * Det er en timeregel på alle bommene i Bergen, som betyr at du ikke vil bli belastet en gang til om du kjører gjennom en bom hvis det er under en time siden du kjørte gjennom forrige bom Vis mer vg-expand-down

Skal man komme seg til Åsane herfra, må man forbi to bomringer som ble satt opp i april. I mai gikk byrådet i Bergen inn for å flytte eller rive to av de tre bomstasjonene på Åsane, men ikke den ene bommen de som bor på Hetlebakken må kjøre igjennom.

FÅTT NOK: Mange av innbyggerne på Hetlebakken har engasjert seg mot bompenger i nærområdet. Velforeningen har vært et sted de kan samle seg om engasjementet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Betaler 1800 i måneden

Mange av dem som har dukket opp på snuplassen i enden av veien ved Hetlebakken vil stemme på bompengepartiet «Folkeaksjonen nei til bompenger», som har vokst til å bli et av de største partiene i Bergen på de siste meningsmålingene.

Blant dem er Gjert (43) og Tone Brandsdal (40) som har to barn, én dieselbil og én elbil. Som flere av de andre oppmøtte sier de at de har behov for to biler i familien, så man kan komme seg til jobb eller levere barn til ulike tidspunkter om man må.

– Hun begynner litt tidlig på jobb, jeg begynner litt senere. Så vi er egentlig nødt til å ha bil begge to. Vi har barn som går på SFO, og det går ikke busser som passer med arbeidstiden. Vi kommer også hjem til forskjellige tider. Da må vi gjennom de samme bomringene igjen. Det kunne vi kanskje levd med, men så skal barna på fotballtrening og turn flere ganger i uken, og de har forskjellige treningstider, sier Marøy og legger til:

– Hvis man skal unngå bomringen blir jo utgangspunktet å bli sittende nede i Åsane i flere timer uten mulighet til å kjøre tilbake igjen.

LEI: Gjert Brandsdal (43) og Tone Brandsdal (40) blir frustrerte når de tenker på hvor mye de må betale i bompenger hver gang de tar bilen til jobb, butikk eller fritidsaktiviteter. Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier familien fort kommer opp i 60 passeringer i måneden, og dermed får en månedlig utgift på 1800 kroner til bompenger.

– Jeg reiser ikke nede i Åsane unødvendig for å si det sånn. Og det blir jo feil: Man blir avskåret fra lokalområdet man har tilknytning til. Mange av vennene til barna våre bor i området nede i Åsane, og de har jo lyst til å besøke dem. Da blir det færre besøk. Vi er fratatt en frihet som vi har hatt tidligere med et knips. Det føles fryktelig frustrerende.

Malin Rosvold (39) er blant annet lagleder for håndballaget på skolen de to barna hennes går på, og mannen Brede (41) er fotballtrener. Hun sier bompengene vil gå på bekostning av engasjementet, fordi det blir så mange passeringer.

– Jeg tror de fleste her ville stemt på Folkeaksjonen nå, kanskje ikke før. Nå har det gått så langt, sier hun.

Hun betaler blant annet bompenger når håndballaget skal spille hjemmekamp.

VIL DROPPE AKTIVITETER: Brede Rosvold (39) Malin Rosvold (39), sier bompengene får konsekvenser for engasjementet på skolen der datteren Tuva (13) går. Foto: Hallgeir Vågenes

Ragnhild Nesse (34) og Morten Marøy (35) har fire barn. De sier de fort kommer oppe i taket på 60 passeringer per bil i måneden med kjøring til jobb, fritidsaktiviteter, venner og skole.

– Det er veldig irriterende. Skal du levere barn til venner er det 30 kroner. Skal du på butikken er det 30 kroner. Skal du på en aktivitet er det 30 kr, sier Marøy.

– Skjønner dere engasjementet som har oppstått med Folkeaksjonen?

– Jeg skjønner det godt. Men jeg synes jo det er ekstra surt for oss, for her går det bare skolebuss. Én ting er hvis du har muligheten til å ta buss, men vi må kjøre. Og så må vi betale, sier Nesse.

MANGE PASSERINGER: Ragnhild Nesse (34) og Morten Marøy (35), her med døtrene Lilly (0) og Amalie (7) Foto: Hallgeir Vågenes

Byrådslederen: Vi lytter

Byrådsleder Roger Vallhammer (Ap) i Bergen skriver i en e-post til VG at han har stor forståelse for at bompenger oppleves som urettferdig.

– I løpet av høsten vil vi starte evalueringen av alle de nye bomstasjonene i Bergen. Vi lytter til gode innspill, det har vi gjort i Åsane nord, der beboerne møtte bomstasjoner i alle retninger. Jeg kan ikke love at vi flytter bomstasjonen, men jeg kan love at vi skal evaluere hele ytre ring. Inkludert bomstasjonen på Blindheim, skriver han og legger til:

– Det eneste som kan redusere bompengene i Bergen er at staten betaler mer. I dag tilbyr staten kun 50 prosent. Dersom det hadde blitt økt til 70 prosent, slik Arbeiderpartiet har foreslått på Stortinget, kunne bergenserne sluppet å betale 3 milliarder kroner i bompenger.

Publisert: 22.05.19 kl. 18:52