Nordlending dømt for hatefulle ytringer mot samer

En 50 år gammel mann fra Nordland er dømt til 18 dagers betinget fengsel for å ha skrevet hatefulle ytringer om samer på Facebook.

Dommen, som falt i Hålogaland lagmannsrett før helga, samsvarer med den Salten tingrett avsa i februar: 18 dagers betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. 50-åringen er funnet skyldig i å ha kommet med en rekke hetsende og hatefulle ytringer mot samer i et innlegg på Facebook-sidene til Avisa Nordland i fjor sommer.

Blant annet skrev mannen følgende: «Hallo dem hører heime på viddah. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål».

Det var den samiske Hans Pettersen som lot seg provosere nok til å anmelde saken.

– Jeg er av samisk opprinnelse, og vil at mine barn skal få vokse opp med det jeg ikke fikk. Så når det kommer så alvorlig hets går jeg til det skritt å anmelde, sa han til Saltenposten da saken gikk for Salten tingrett i januar.

Hevdet det var humor

I retten erkjente han å ha skrevet innlegget, men sa at det bare var ment som humor. Han hevdet han hadde ikke noe ønske om å ramme samene, og at han aldri har hatt noe hat mot samer som folkegruppe.

«Lagmannsretten finner som tingretten flere av tiltaltes utsagn svært nedlatende og nedverdigende overfor samer. (…) Ytringene er samlet sett kvalifisert krenkende og innebærer en grov nedvurdering av samer som etnisk minoritet», heter det i dommen, hvor lagmannsretten slutter seg til tingretten i sentrale, juridiske vurderinger av utsagnene i Facebook-innlegget.

Ombudet: – Viktig dom

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm betegnet tingrettsdommen som viktig da den kom i februar.

– Det er viktig at vi som samfunn klarer å gjøre noe med den giftige tonen som dessverre preger mange av debattene, særlig i sosiale medier og på nettet. Vi har stilt krav til myndighetene om å forsterke innsatsen for å bekjempe og forebygge rasisme og fordommer. Vi har også anbefalt at politiske partier utarbeider klare retningslinjer for egne politikeres bruk av sosiale medier, sa hun.

Publisert: 26.05.19 kl. 23:02