MDG-sjefen: Vil møte «bom-krisen» med kutt i kollektivprisene

FORNEBU (VG) Talsperson Arild Hermstad, vikar for samferdselsbyråd Lan Marie Berg i Oslo, inviterer Akershus til kollektivpris-kutt når de nye bommene settes opp i området.

– Det må bli billigere å reise miljøvennlig. Nok er nok! sa Hermstad, en av MDGs to talspersoner, i sin tale under åpningen av MDGs landsmøte på Fornebu lørdag.

De siste ukene har vært preget av en betent og intens bom-debatt, og i Oslo skal det settes opp 52 nye bomstasjoner fra 1. juni. Da vil MDG-sjefen heller kompensere med billigere kollektivpriser enn å fjerne bommene.

I en kommentar til VG skriver han at de som reiser kollektivt i Oslo og Akershus i dag betaler langt mer for billettene enn det bilistene betaler i bompenger.

– Når prisene i bomringen øker, er det spesielt viktig at vi som politikere legger til rette for og premierer miljøvennlige valg. Da gir det ikke mening at at kollektivprisene skal øke, skriver han til VG.

I sin tale, sa han at regjeringen bare snakker om bomkrise, mens man i land rundt i verden erklærer klimakrise. Han sier regjeringen stort sett bryr seg om bilistene.

– Bussprisene i Norge øker kraftig, og langt mer enn bensinprisene. Regjeringen har ikke gitt en eneste krone til billigere billetter. Tvert i mot. De har økt avgiftene på kollektivreiser flere ganger.

TALSPERSONER: Arild Hermstad og Une Aina Bastholm i MDG. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

– Samferdselsministeren er en bløffmaker

Flere vil fjerne de nye bomringene, som finansierer store byutviklingsprosjekter flere steder. Men Hermstad sier det er klimakrisen som er den egentlige krisen - og benytter anledningen til å gå hardt ut mot Frps bom-prioriteringer

– De som er forbannet på bompenger bør rette kritikken mot samferdselsminister Jon Georg Dale som prakker på oss motorveier som vi ikke vil ha, og ikke trenger, sa Hermstad i landsmøtetalen.

Han sa MDG er for bompenge-inntekter til bypakkene, men ikke til store vei-prosjekter.

– Han (Dale) vil sette ned foten for bompenger som går til buss bane og trikk. Men han har ingen bremser for bompenger når det skal gå til å betale for motorveier selv i og rundt de store byene. Også sier han at han vil ha lavere bompenger? Snakk om bløffmaker.

– Det er faktisk ingen partier på Stortinget som har stemt nei til mer bompenger en Miljøpartiet De Grønne.

STREIKE-BESØK: Klimastreikende ungdommer marsjerte inn i salen på MDGs landsmøte. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

I sine taler skrøt også begge talspersoner av miljø-tiltakene MDG har vært med på i Oslo, som etter planen skal bli verdens første utslippsfrie by i 2030.

– Vår tids største generasjonskamp

Før Hermstads tale, marsjerte en gruppe ungdommer gjennom åpne dører inn i salen til landsmøtet - de kom rett fra klimastreiken foran Stortinget, og ropte slagordene «Erna må gå! Klimahandling nå!»

Den andre talspersonen i MDG, Une Aina Bastholm, startet sin tale med å understreke at ingen annen politisk sak er mer alvorlig enn klimasaken.

– Ungdommen krever retten til å vokse opp i en fri og trygg verden, slik Erna Solberg har fått gjort, sa hun, og fortsatte med å si at MDG er det eneste partiet som går inn for alle klimastreikernes krav.

– Ungdommen er forbanna. De skal ikke bare måtte ta de utslippskuttene vi ikke tar. De skal arve klimaendringene som kommer hvis vi ikke gjør nok, fort nok: Dårligere avlinger, dårligere veier, mindre fisk langs kysten. Mindre penger til velferd, fordi de som er unge i dag

må bruke flere titalls milliarder årlig på klimatilpasning.

Hun erklærer klima- og natur-krise, og sier dagens regjeringsplattform er full av kompromisser, og «vassent formulerte miljøambisjoner og navlebeskuende bilromantikk».

– Erna Solbergs prosjekt med å ta regjeringsmakt var aldri å få til et

grønt skifte. Det har kommet som en irriterende veps i etterkant, noe hun må tillate litt av for å kunne beholde makten for helt andre formål. Derfor er Granavolden-plattformen full av kompromisser mellom .

– Økosystemene, klimaet, havisene på denne planeten inngår ikke kompromisser. De har bare tålegrenser.

