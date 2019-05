POPULÆR: Den kontaktsøkende hvithvalen dukket opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april. Forskerne ber publikum om å nå la ham være i fred. Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet

«Hvaldimir» er syk

Forskerne vet ennå ikke hvor alvorlig situasjonen er for den populære hvithvalen «Hvaldimir».

Nå nettopp







– Vi beklager å informere om at «Hvaldimir» er syk. Vi har hatt han under kritisk observasjon siden fredag kveld, skriver Eve Jourdain, en av forskerne som er i byen, i en melding på Facebook.

Avisen Hammerfestingen gjengir meldingen som er publisert i den lukkede Facebook-gruppen «Kvithval Hammerfest».

Til VG bekrefter Jourdain at han er syk, men at de foreløpig ikke vet om Hvaldimir situasjonen er alvorlig.

– Vi prøver å få oversikt slik at vi kan finne ut hva som er galt med ham. Vi har sett forandringer i formen hans.

les også «Militærhvalen» trives tilsynelatende i Tufjord

Vet ikke om det er alvorlig

Hvithvalen dukket først opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april, og vakte oppsikt. Den kontaktsøkende hvalen, som var utstyrt med seletøy, fikk navnet «Hvaldimir», og fikk stor oppmerksomhet etter at den ble mistenkt for å komme fra den russiske marinen.

I Facebook-posten skriver Jourdain at forskerne har lagt merke til endringer i både fysikk og lynne som er tegn på sykdom, og at hvithvalens form går nedover fort.

– Vær så snill og ikke mat han, rør han eller plag han ved kaia, oppfordrer Jourdain.

I midten av mai fortalte forskere at de begynte å bli bekymret for om «Hvaldimir» klarer å få i seg nok føde for å overleve. Han trenger rundt 30–40 kilo fisk hver dag, og det var usikkert om han fikk i seg så nok mat i ved kaia i Hammerfest.

Publisert: 26.05.19 kl. 09:32