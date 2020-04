14 coronapasienter i nord: Antall nye flater ut

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) planlegger for at 44 coronapasienter samtidig skal få intensivbehandling – i verste fall. Hittil har 14 coronasmittede vært innlagt i nord.

– 44 intensivpasienter innebærer i realiteten mer enn en tredobling av kapasiteten. Det vil bli svært utfordrende, sier adm. direktør ved UNN Anita Schumacher.

Hun kunne opplyse at ni pasienter er innlagt ved UNN med covid-19. Åtte av dem bor i Tromsø. Fem får intensivbehandling, noen ligger på respirator.

En av pasientene er i aldersgruppen 20–40 år, to mellom 40 og 60 år, fem mellom 60 og 80 år og en er over åtti år. Fem av coronapasientene er kvinner.

– Et flertall av de 14 har en eller flere underliggende sykdommer. Men vi har også pasienter som var friske før de fikk covid-19 og ble alvorlig syke, uttalte sykehusdirektøren.

Den aller første coronapasienten i nord døde i Tromsø 25. mars.

– Antall nye innleggelser har flatet ut de siste dagene, sier Schumacher.

Hun opplyste at UNN planlegger for et verstefallsscenario, basert på beskrivelser fra Folkehelseinstituttet. De har nok plass og utstyr til å ta imot 44 intensivpasienter.

– Den store utfordringen er å ha tilstrekkelig kompetanse og bemanning. Vi trenger også større forutsigbarhet for leveranse av smittevernutstyr enn vi opplever i dag.

Hun sier at det vanskeligste blir å få tak i nok intensivsykepleiere.

– Vi jobber målrettet for å forsøke å knytte til oss den kompetansen vi trenger.

700 personer meldte seg da UNN gikk ut og ba befolkningen om bistand.

– Så langt har vi satt 76 personer utenfra til ulike oppgaver. et store flertall er sykepleiere, helsefagstudenter, medisinstudenter med lisens og renholdere, sier Schumacher.

Publisert: 02.04.20 kl. 12:59

