BER OM AT ALLE FÅR GJENNOMFØRE: Nylig sendte sykepleierforbundet et brev til Helsedirektoratet der de ytret bekymring på vegne av studentene, og ba om at praksisstudiene til alle sykepleier og spesialsykepleierstudenter må sikres og gjennomføres, forteller Ingvild Berg Lauritsen.

Sykepleierstudenter sliter med å gjennomføre: – Alt er veldig usikkert

Denne våren skal over 4000 sykepleierstudenter fullføre sin bachelor på landsbasis, men flere sliter nå med å få gjennomført studiene etter utbruddet av coronaviruset.

– Vi har blitt kontaktet av veldig mange sykepleierstudenter den siste tiden. Det er enorm fortvilelse blant studentene, og veldig stor usikkerhet:

– De står i en helt særskilt posisjon, i og med at de er ønsket i tjeneste, samtidig som de har et sterkt ønske om å gjennomføre på normert tid slik at de kan bidra, sier studentleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Ingvild Berg Lauritsen til VG.

NSF har også blitt kontaktet av en rekke sykepleierstudenter som vurderer å avslutte eller utsette studiene på grunn av økonomiske problemer, forteller hun.

– Regjeringens krisepakke for studentene holder ikke for mange. Mange av studentene som har fått praksisplass får ikke lov til å jobbe andre steder under praksisperioden, blant annet grunnet fare for kryss-smitte, og de mottar ikke lønn i praksis:

– De mister dermed all inntekt i åtte uker eller mer, og det er synd. For nå trenger vi alle sykepleiere vi kan få, selv om dette ikke skal gå på bekostning av kvalitetssikret utdanning, understreker Lauritsen.

– Alt er veldig usikkert

I avgangsklassen på sykepleierutdanningen ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo er det rundt 250 studenter som etter planen skal fullføre sin bachelor denne våren. Flere reagerer på lite informasjon fra skoleledelsen etter corona-utbruddet.

Hanne Erøy (34) har fått tilbud om praksisplass ved Bekkelagshjemmet i Oslo - men ettersom hun ikke kan ta vakter på sin opprinnelige deltidsjobb ved Ullevål sykehus skaper det økonomiske problemer.

Erøy kan også risikere å ikke få opplæringsvakter eller kursdager før hun begynner i sommervikariat den 15. juni, én dag etter at praksisen er ferdig.

Dette på grunn av regelen om fare for kryss-smitte, som gjør at studentene ikke kan være to steder samtidig.

– Høgskolen har gitt oss mulighet til å ordne en særavtale, som betyr at vi kan gjennomføre den siste praksisen der vi allerede jobber. Lenge fikk vi derimot beskjed om at vi ikke fikk bytte hvis vi hadde fått praksisplass:

– Jeg har også hørt at OUS verken vil ta i mot sykepleiestudenter i praksis eller ved særavtale, så alt er veldig usikkert, forteller Erøy.

MENER PRAKSIS BØR UTGÅ: Hanne Erøy foreslår at den praktiske delen av praksis utgår, og at den teoretiske delen av faget løses med oppgaver og digitale videoforelesninger. Slik at studentene deretter kan bistå som beredskapspersonell og jobbe i frontlinjen der det trengs. Foto: Privat

Ønsker mer fleksibilitet

Hun får støtte av medstudent Robert Oshana (22), som tidligere var tillitsvalgt for tredjeklassingene på LDH.

– Vi har forståelse for at ordinær praksis skal være førstevalget da dette skal sikre kvalitet, og vurdere skikkethet til yrket vi skal inn i. Men nå går vi i tredjeklasse og har bestått alle eksamener. Det er bare denne praksisen som gjenstår, sier han til VG.

Oshana forteller at han sluttet som tillitsvalgt da han opplevde at skolen ikke lyttet til innspillene fra ham og flere andre studenter.

– Det er ulike håndteringer for hvordan praksisen blir utført. Jeg opplever at andre universiteter og høyskoler kommer med løsninger som er lettere å

forholde seg til med tanke på praksis. De får mer frihet til å velge hvordan de ønsker å fullføre praksisen:

– Blant annet at de kan velge selv om de ønsker å jobbe hos arbeidsgiver med inntekt, at skolen skal bistå med praksisplass, eller at praksisen blir

erstattet mot en skriftlig oppgave, slik som vi kan se at de har gjort hos OsloMet, sier han.

SLUTTET SOM TILLITSVALGT: Roberg Oshama (22) studerer siste året ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo, men sluttet som tillitsvalgt for avgangsstudentene da han opplevde at skolen ikke lyttet til studentene. Foto: Privat

– Mål om at alle skal gjennomføre

Rektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Lars Mathisen, sier at ledelsen ved skolen jobber dag og natt for å sikre at alle studentene får gjennomført.

– Vi har et mål om at alle skal gjennomføre. Samtidig har vi forståelse for at vi ikke har lyktes med å gi nok informasjon i en slik prosess, sier han til VG.

Mathisen forteller at en del institusjoner har frasagt seg muligheten til å ha studenter i praksis på grunn av coronaviruset, og at skolen nå forsøker å kartlegge hvem som kan gjennomføre praksis, og hvem som kan gjennomføre ved bruk av særavtalen.

– Flere og flere institusjoner forbyr nå trafikk på tvers av tjenestesteder, da kommer studentene i en låst posisjon økonomisk, men vårt primære mål er at alle får tilbud om praksisplass, sier han.

VIL SIKRE KVALITET: Rektor Lars Mathisen understreker at skolen er svært opptatt av kvalitet i utdanningen, og sikkerhet for studentene, spesielt etter utbruddet av coronaviruset. Foto: Privat

