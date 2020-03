KREVER ERSTATNING: Rundt 400 skiturister skal ha meldt seg til massesøksmål mot myndighetene i Tyrol. Foto: STR / EPA

Truer med massesøksmål etter corona-smittebombe

Ischgl i Tyrol i Østerrike har blitt sett på som en av hovedkildene i pandemiens spredning til Norge. Nå truer skiturister med massesøksmål.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan hele 17 prosent av de bekreftede smittetilfellene, 635 personer, spores tilbake til Østerrike.

Island skal ha vært første land ut til å slå alarm, etter at skiturister vendte hjem fra Ischgl med smitten, og skistedet ble erklært som risikoområde.







Først dagen etter at Norge hadde innført inngripende tiltak for å bremse viruset, stengte myndighetene i Tyrol ned skistedet.

Ber folk melde seg

Nå skal rundt 400 skiturister ha meldt seg til massesøksmål mot myndighetene i Tyrol på kun to dager, ifølge de tyske avisene Deutsche Welle og Bild.

Den østerrikske forening for forbrukerbeskyttelse (VSV) planlegger søksmålet, og oppfordrer nå folk som var på skiferie i Ischgl til å melde seg. Foreningen samler inn vitneforklaringer for å prøve å bevise at myndighetene unngikk å stenge vintersportsstedet, så de kunne fortsette å tjene penger.

SMITTESENTER: Østerrike er landet der flest nordmenn er blitt smittet. Foto: DANIEL KOPATSCH / EPA

– Ikke noe å lure på

Forrige uke skrev VG blant annet om nordmannen Dag Halvorsen og flere i hans reisefølge fra Norge, som ble syke etter at de kom hjem fra skiferie og hadde vært på puben Kitzloch i Ischgl.

Halvorsen fikk etter hvert forkjølelsessymptomer, feber og følte seg uggen i kroppen. Noen dager etter hjemkomsten testet han positivt for corona-viruset.

– At jeg ble smittet på onsdagen på Kitzloch, er ikke noe å lure på, sa Halvorsen.

– Arnested

Hjemme i Norge ble det registrert stadig flere smittetilfeller fra Østerrike.

Den gang kunne 531 av 1423 registrerte smittetilfeller spores tilbake hit, ifølge overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge. I dag viser FHIs oversikt at 635 personer ble smittet i Østerrike.

Østerrike er dermed landet der flest nordmenn er blitt smittet:

– Mange av disse tilfellene er nok knyttet til skiturisme, sa Hauge til VG.

– I en periode rapporterte ikke Østerrike om smittetilfeller. Samtidig dro flere italienere dit på ferie. Skistedene har vært arnested for flere smitteutbrudd.

Publisert: 29.03.20 kl. 11:04

