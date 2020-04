SKYTTERPRINSESSE: Guri Melleby ble kåret til skytteprinsesse hele fire ganger og ble sett på som en foregangskvinne i idretten. Her fra fjerde gang – i 1967. Foto: Eirik Sundvors samling/Trondheim Byarkiv

Guri Melleby (104) døde av coronaviruset

Fredag måtte 104 år gamle Guri Melleby gi tapt for coronaviruset som kommunens første coronaoffer. – Veldig trist at det skulle ende på den måten, sier Odd-Sverre Melleby.

Guri Melleby døde av coronaviruset fredag 17. april etter å ha blitt smittet drøyt to uker i forveien. Hun ble 104 år gammel.

– Vi var og besøkte henne på 104-årsdagen den 12. mars. Da satt vi sammen, spiste kake, drakk kaffe og pratet. Det var veldig interessant å snakke med henne om alt som skjedde før i tida, på 1920, 30, 40 og 50-tallet, sier Odd Sverre Melleby.

Faren hans var Guris fetter, og Odd-Sverre er nå hennes nærmeste pårørende. Hun hadde ingen barn selv. Det var lokalavisen Indre Akershus Blad som første omtalte Guris dødsfall.

LANGT LIV: Guri Melleby (104) ble feiret med bløtkake og flagg 12. mars. Corona var ikke tema da. Noen uker senere ble hun Aurskog-Hølands første offer for viruset. Foto: Privat

Skytterprinsesse og foregangskvinne

Det Guri var mest kjent for utenfor kommunegrensen, var skytterevnene hennes.

I 1955 ble hun tidenes første skytterprinsesse under Landsskytterstevnet på Kongsvinger. Interessen fikk hun fra faren sin, forteller Odd-Sverre. Guri gjentok bragden tre ganger – i 1962, 1963 og 1967. «Hun sto foran i kvinnekampen i vår organisasjon» skriver Det frivillige Skyttervesen om Guri på sine nettsider.

Da Det frivillige skyttervesen (DFS) ville ha atskilte kvinneklasser, protesterte Guri, skriver lokalavisen som intervjuet henne i anledning 100-årsdagen for fire år siden:

– Ikke tale om. Vi jenter er like gode som kara, protesterte Guri.

– Hun brøytet vei på det feltet. Det var ikke noe særlig damer som dreiv og skaut på den tida, sier Odd-Sverre.

Skytingen førte dessuten hjemmekjære Guri, som bodde på familiegården Garsvik fra hun ble født i 1916 til hun flyttet på sykehjem i 2017, rundt i Norge.

– Hun pratet om det – alle de fine turene hun hadde rundt omkring og overalt. «Helt opp til Målselv», som a’ sa, sier Odd-Sverre.

POKAL: Guri Melleby med pokal etter landsskytterstevnet, trolig i 1967. Foto: Privat

Ble bedre – håpet det hadde gått over

Odd-Sverre besøkte henne omtrent en gang i uken. og forteller at Guri var helt klar og fin i formen, men litt sliten som følge av alderen.

– Hun var en sånn natterangler, likte å være sent oppe. Hun synes det var kjedelig at alle på sykehjemmet la seg før klokken ni, sier Odd-Sverre.

Guri fikk litt feber i begynnelsen etter at hun ble smittet av coronaviruset, men det gikk over igjen.

– Vi håpet at det hadde gått over. Så slo det til to-tre dager før hun døde. Det var trist at det skulle ende på den måten, sier han.

– Jeg fikk ikke snakket med henne, vi fikk jo knapt komme inn på sykehjemmet på bursdagen hennes. Etter det ble det stengt for besøkende, sier Odd-Sverre.

Han snakket med de ansatte omtrent daglig etter at Guri ble syk.

– De ansatte gjorde så godt de kunne.

Bodde på hjemgården hele livet

Guri bodde sammen med søsteren sin Aud på familiegården fram til Aud gikk bort i 2006.

– Guri og Aud hadde det veldig fint sammen. De hadde fast plass på travbanen og var der omtrent en gang i uken.

NÆRE: Guri Melleby til venstre og søster Aud til høyre. De vokste opp på hjemgården og bodde sammen der hele livet.

Han beskriver Guri som full av humør og veldig positiv.

– Hun var veldig glad i unger. Jeg var mye ute hos henne som smågutt – og senere. Der var det sånn det var i gamle dager: De hadde hester, kuer, griser og høner og var selvforsynt med det de trengte. Guri var full av humør. Jeg har aldri sett henne sur, sier Odd-Sverre.

Guri ville ikke selge gården da hun flyttet på sykehjemmet.

– Hun ville ikke at noen andre skulle bo der mens hun levde, hun ville nok at det skulle være slik den var da hun flyttet, og at hun skulle kunne reise tilbake dit. Iblant spurte jeg henne om hun vil være med på en biltur dit, men da ville hun ikke, for da var det ikke sikkert hun ville reise derfra igjen.

HJEMKJÆR: Her på gården Garsvik ble Guri Melleby født, og hun flyttet ikke derfra før i 2017. Foto: Privat

– Blir et tomrom

Men skytterinteressen gjorde Guri kjent utenfor kommunen, var det pianolærer hun var mest kjent som i bygda.

– Det var henne folk gikk til for når de skulle lære å spille piano her i bygda. Jeg kan ikke telle hvor mange som lærte å spille av henne. Så var hun dirigent for Øvre Høland sangkor som hun startet i 1953 – og som har eksistert omtrent til nå, sier Odd-Sverre.

Men det var én ting Guri likte dårlig:

– Hun var kresen på musikk. Hørte hun noen som sang dårlig, da sa hun ifra!

– Hvordan blir det uten Guri?

– Det blir et tomrom det, selvfølgelig. Vi var hos henne en gang i uken og hadde en prat om alt det interessante hun husket fra gamle dager. Vi kommer til å savne det.

VED PIANOET: Guri var pianolærer – her ved pianoet hjemme på Garsvik. Foto: Privat

