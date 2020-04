BER FOLK MELDE SEG: Direktør for Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Hege Hovland Malterud, håper at flere familier vil stille som beredskapshjem. Foto: Frode Hansen

Oslo trenger flere beredskapshjem

Barnevernet i Oslo kommune forbereder seg på å kunne ta imot barn med foreldre som har blitt svært syke av coronaviruset. For å kunne gjøre det, trenger de flere familier som kan ta imot et barn på kort varsel.

Oline Birgitte Nave

– Vi håper at folk sier ifra om de kan stille hjemmet sitt til rådighet, sier Hege Hovland Malterud, direktør for Barne- og familieetaten i Oslo kommune til VG.

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem som står klart med det som måtte trengs – som soverom, klær og bleier – slik at de skal kunne ta imot et barn på en times varsel, frem til en permanent løsning er på plass. Da barna vil komme fra familier med påvist smitte, kan det være en risiko for at barnet selv er smittet.

– Vi vet at det er mye å be om, men det kan være helt avgjørende for et barns utvikling, sier Malterud.

– Kommer ikke til å stoppe med det første

Fra før er det 40 beredskapshjem i Oslo kommune. Ifølge Barne- og familieetaten trengs det et sted mellom 10 og 20 flere beredskapshjem i tiden som kommer, for å være sikker på at man kan ta vare på barn i familier der de foresatte blir alvorlig syke av coronaviruset.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange foreldre som kommer til å bli alvorlig syke i familier der det ikke er andre som kan ta vare på barna. Men det vi vet, er at dette ikke kommer til å stoppe med det første. Mange kommer til å bli smittet i flere måneder fremover, sier Malterud.

Malterud forteller at barnevernet vil følge opp familiene for å kunne bistå og tilrettelegge så godt som mulig.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, oppfordrer familier som har mulighet til å være beredskapshjem om å melde seg.

– For noen kan dette bli en svær krise. Vi er veldig avhengig av at folk melder seg til tjeneste, og jeg håper at det er folk som kan stille opp, forteller hun, og roser barnevernets ansatte for arbeidet de gjør for ta vare på barn i en ny og utfordrende hverdag.

Tar høyde for «en viss økning» nasjonalt

Nasjonalt er det ikke satt et tall på hvor mange ekstra beredskapshjem som det kan bli behov for når flere blir alvorlig syke.

– Vi har ikke beregnet et tall for merbehov, men Bufetats regioner har i sine beredskapsplaner tatt høyde for en viss økning. Dette ivaretas både gjennom å holde ledig kapasitet der dette er mulig, samt omdisponere plasser fra andre tiltak for å imøtekomme behovet, skriver Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør i Bufdir i en e-post til VG via sin kommunikasjonsrådgiver.

Publisert: 20.04.20 kl. 16:39 Oppdatert: 20.04.20 kl. 16:57

