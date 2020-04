KRITISK: Steffen Handal er leder for 182.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere i Utdanningsforbundet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lærere om mindre elevgrupper med samme lærernorm som før: Noe skurrer

Lærerne forstår ikke hvordan de skal lage mindre elevgrupper med samme lærernorm som før coronaen. – Noe skurrer, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet om regjeringens smittevern-veiledere for ungdomsskolen og videregående.

Han mener det blir vanskelig å sikre god nok avstand mellom elevene med de gruppestørrelsene som kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen legger opp til, særlig for de eldste elevene.

– Nå må lærere og ledere på de enkelte skoler vurdere hvordan de kan legge til rette for at avstandskravet på én meter kan opprettholdes. Vi legger til grunn at tilbudet må tilpasses de mulighetene skolene har, sier Handal til VG.

Ikke tometersregel på skolene

Han har merket seg at tometersregelen ikke gjelder for skolene. Noe kunnskapsminister Guri Melby begrunner med at det er annerledes når det er faste grupper som møtes, enn når folk møtes mer tilfeldig. Den andre grunnen er at barn etter alt å dømme blir mindre syke enn voksne og bærer smitte i mindre grad enn voksne.

Handal ser likevel ikke hvordan puslespillet går opp når det legges til grunn at det samme antall lærere som før coronastengningen skal gi alle elever det samme timetallet som nå.

LEKTOR-LEDER: Rita Helgesen er leder i Norsk Lektorlag, som har mange medlemmer i videregående skole. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette skal foregå med små grupper og med det samme ressursnivået vi har i dag. Da er det noe som skurrer for meg, sier han.

– At vi har en lærernorm på 15 og 20 elever per lærer er ikke det samme som at vi har et klassedelingstall, sier Handal. Han mener at kunnskapsministeren må sette seg ned med partene i kommunal sektor og rett og slett se om dette puslespillet er mulig å legge.

I veilederen for ungdomsskoler og videregående skoler, heter det: «Lærertetthetsnormen for ungdomstrinnet er 20 elever per ansatt, og er et godt utgangspunkt for gruppestørrelser. I videregående skoler er det ikke tilsvarende norm, men det anbefales å begrense størrelser på elevgrupper der det er mulig.»

Rita Helgesen i Norsk Lektorlag er enig med storebror i Utdanningsforbundet.

– Normen på 20 elever per lærer er langt under vanlig klassestørrelse i videregående skole. Mange klasser har 30 elever, og sprengte undervisningsrom. Enten må flere lærere inn, eller så må skoledagene kortes ned, sier Helgesen til VG.

Alle hennes alarmlamper lyser når direktorat, departement og regjering ber lærerne finne «kreative løsninger», som det ble uttrykt på pressekonferansen mandag.

FOR TETT: Ifølge den nye veilederen for skolene skal elevene ha en avstand på minst én meter mellom seg. I denne kjemitimen på en videregående skole før coronaen, var avstanden mindre. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Thomas Brun, NTB scanpix

– Når direktorat, departement og regjering ber oss finne kreative løsninger, så er det ofte et tegn på at det ikke følger med økte ressurser. Så jeg er veldig spent på hva de legger i ønsket om at vi skal være mer kreative i dette tilfellet, sier Helgesen.

I veilederen foreslår blant annet Utdanningsdirektoratet og regjeringen at: «fremmøte på ulike tidspunkt kan være et aktuelt tiltak for å redusere antall elever som er på skolen samtidig. Likeledes, for å redusere tetthet mellom elevene mens de er på skolen kan for eksempel undervisning i klasserom, kombineres med undervisning ved hjelp av digitale plattformer, som gjør at elevene kan fordele seg mer utover skolens arealer.»

Steffen Handal i Utdanningsforbundet minner om at det ikke er skoleledere og lærere som har den smittefaglige kompetansen i disse vurderingene.

– Det er Helsedirektoratet og FHI som sitter på den, de må gjerne være strengere i de anbefalingene som nå blir skolene til del gjennom veilederne, kommenterer Handal.

IKKE ELEVTAK: Tallene på 15 og 20 elever pr. lærer, er anbefalinger og ikke rigide elev-tak, understreker kunnskapsminister Guri Melby, her fotografert på mandagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Kunnskapsminister Guri Melby (V) fastslår overfor VG at 20 elever per lærer i videregående ikke er er et tak på antall elever i en kohort eller gruppe.

– Det er en anbefaling, en anbefalt størrelse på en elevgruppe. Det betyr at det ikke er forbudt å ha 16 og 17 elever i en elevgruppe der anbefalingen er 15 elever per lærer. Poenget er at det gjøres en smittevernmessig vurdering. Vi vil ikke være for rigide heller, sier Melby.

– Når dere etterlyser kreativitet blant skoleledere og lærere, blir det oppfattet som et tegn på at det ikke følger ressurser med?

– Nå har det blir brukt flere hundre millioner kroner på lærernormen. Så dette med mindre elevgrupper og færre elever per lærer har det blitt brukt store penger på. Denne reformen er nå på plass, så når det nå etterlyses kreativitet, så er det i tillit til at skolene finner gode lokale løsninger på hvordan smittevernet best løses. Vi har en svært variert skoleflora i Norge – med både små og store skoler, minner Melby om. Hun henviser til at denne variasjonen i skolestørrelser også vil medføre ulike løsninger på hvordan hver enkelt skole løse gruppe-utfordringene og avstandsregelen.

– Får mange av barne- og ungdomsskolene en plassutfordring å løse den dagen alle elevene skal inn igjen på skolene – gitt avstandsregelen?

– Ja, det er noe av det vi må se nærmere på – hvordan skolene fysisk skal få plass til alle elevene igjen. Her må vi sentralt og skolene lokalt vurdere flere ulike løsninger i tiden fremover, svarer Melby.

Publisert: 20.04.20 kl. 19:18 Oppdatert: 20.04.20 kl. 19:47

