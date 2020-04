PÅ VAKT: Heimevernet har vært på Oslo Lufthavn siden første helg i corona-krisen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ønsker Heimevernet-fritak for soldater som ikke er permittert

Mens politikere snakker om å holde hjulene i arbeidslivet i gang, hentes personer som ikke er permittert ut av arbeidslivet for å tjenestegjøre i Heimevernet.

– Flere av våre bedrifter har klaget sin nød til oss over at de mister ansatte til Heimevernet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Hun ønsker seg nå at Heimevernet ikke bare lar soldatene deres som har samfunnskritiske yrker få fritak fra tjenesten, men at alle de som fortsatt har en jobb å gå til ikke skal kalles inn såfremt det er mulig.

– Jeg tenker at når vi er i en situasjon der 300.000 personer er permittert i Norge, bør det være naturlig at Heimevernet prioriterer disse først, og at de gjør det de kan for å ikke ta personer som fortsatt er i jobb ut av denne jobben, sier Kaltenborn.

Mange bedrifter er i vanskelige situasjoner. Allerede to dager etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene noensinne i fredstid, meldte en voldsomt mengde bedrifter at de fryktet permitteringer:

VIL HA PRIORITERINGER: Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel ønsker seg at Heimevernet skal kalle inn permitterte soldater først og spare de som fortsatt er i jobb hvis de ikke trengs. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Soldat ønsker frivillighet

En av de som har fått en innkalling fra Heimevernet, er Christer Heen Skotland. Han har en hektisk hverdag om dagen, der han kombinerer jobben sin for Norges vassdrags- og energidirektorat fra hjemmekontor med å være småbarnsfar for to barn på henholdsvis ett og fire år.

– Det blir vel sånn omtrent femti prosent jobbing og femti prosent barnehage i eget hjem på både meg og samboeren for tiden, forteller Skotland.

På torsdag denne uken skulle Skotland til Oslo Lufthavn på et ukeslangt oppdrag med Heimevernet, slik flere andre har blitt før ham. VG har sett innkallingen hans.

HJEMMEKONTOR: Christer Heen Skotland er blant dem som kan løse jobben sin fra stuebordet mens corona-krisen pågår. Men det går ikke når han skal i Heimevernet. Foto: Privat

– Det passer jo veldig, veldig dårlig. Da settes mine arbeidsoppgaver på jobb på vent. Samboeren får jo sannsynligvis heller ikke gjort noe på sin jobb, siden hun har barna alene, sa Skotland til VG på tirsdag.

Onsdag kveld fikk Skotland imidlertid beskjed om at oppdraget på Oslo Lufthavn var nedskalert, og at han skulle holde seg hjemme, men i beredskap. De eldste soldatene ble prioritert siden det var større sjanse for at de har familie, fikk Skotland beskjed om.

– Det er fint at de har forstått at dette blir utfordrende for mange og at de tok en rasjonell avgjørelse, sier han til VG etter å ha fått den siste beskjeden.

Likevel stiller Heimevernsoldaten og småbarnsfaren seg bak NHO Service og Handels budskap.

– Heimevernet bør forsøke å skaffe nok folk til oppdragene basert på frivillighet, da vil de sannsynligvis også fange opp de som er permitterte.

Flere enn Skotland må kombinere hjemmekontor og småbarnsforeldre om dagen:

Heimevernet har ingen planer om å endre praksis

Det ser imidlertid mørkt ut for at Kaltenborn og Skotland skal få ønskene sine oppfylt.

– Vi spør ikke soldatene om de er permittert fra jobb før de kalles inn. Det har vi heller ingen planer om å begynne å gjøre, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaug i Heimevernet til VG.

Kommunikasjonssjefen forteller at Heimevernet ønsker å unngå at soldater som har samfunnskritiske funksjoner kalles inn til tjeneste nå. I tillegg kan også soldatene søke om fritak på grunn av for eksempel familie- eller jobbsituasjon etter at de har blitt kalt inn til tjeneste.

Når VG forteller ham om Skotlands situasjon, understreker Grosberghaug at han ikke kjenner saken, men sier han ikke tror den ville gitt fritak.

– Det har jo konsekvenser når staten benytter Heimevernet.

– Men det er veldig mange permitterte mennesker i Norge etter hvert. Kunne ikke de gjort jobben for dere, så kan de som har en jobb bidra til å holde hjulene i samfunnet i gang?

– Jeg har stor forståelse for det spørsmålet, og Heimevernets overordnede mål er å bidra til å holde hjulene i gang. Men vi må løse våre oppdrag.

– Hvorfor kan dere ikke løse dem med soldater som er permittert fra jobben?

– Mange av de vi har inne nå er permittert. Men vi kan ikke ha det som kriterium når vi kaller inn folk. De ulike soldatene har ulike funksjoner i sine avdelinger, og hvis vi skulle utelukke alle som ikke er permittert, så kan det være at vi ikke hadde klart å fylle dem.

Kaltenborn i NHO Service og Handel sier hun har forståelse for at Heimevernet har sine roller som må fylles.

– Men jeg skulle ønske at de ga uttrykk for at de kommer til å strekke seg så langt som overhodet mulig for å hindre at folk blir tatt ut av jobb nå. I den situasjonen vi er i nå, er det naturlig at alle ser på hvordan man vanligvis gjør ting og ser om det er noen omstillinger man kan gjøre for å bidra til at situasjonen ikke blir verre enn nødvendig for bedrifter som prøver å holde hjulene i gang.

