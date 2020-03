TOMME PULTER: Skoler og barnehager har snart vært stengt i tre uker. Nå vurderes det om de skal åpnes helt eller delvis etter påske. Foto: Fredrik Varfjell

Skal gi råd om skoleåpning: Kartlegger smittespredning blant barn

FHI skal kartlegge smittespredningen blant de yngste før regjeringen beslutter om skoler og barnehager igjen kan åpnes.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager i tiden som kommer. Ekspertgruppen leverer sine anbefalinger til regjeringen førstkommende fredag.

Det store spørsmålet er om skoler og barnehager forblir stengt eller om de åpnes helt eller delvis etter påske.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter nå overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres før påske.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i FHI sier at det nå skal kartlegges hvilken rolle barn har for smittespredning. Foto: Fredrik Hagen

– Vi ser spesifikt på hva vi tror kan være effekten og hva som er smittespredning blant barn. Hva slags rolle barn har i å spre sykdom og hvilken rolle å stenge skoler da vil ha. Da samler vi på informasjon fra det som har skjedd før i tiden med influensa, og det som har skjedd nå i andre land og i vårt land, sier fagdirektør i FHI Frode Forland til VG.

Få barn registrerte smittekilder

Så langt viser de tilgjengelige tallene at det er få barn blant de registrerte smittekildene. Ifølge FHIs oppsummering av forskningen på barn og coronasmitte, var bare fire av 410 sannsynlige smittekilder barn.

De fire norske barna var alle mellom 12 og 15 år gamle, mens de øvrige 406 kjente smittekildene var voksne.

Disse tallene kommer fra smitteoppsporing i Norge og har aldri vært publisert. De kan allerede være utdaterte, sier mannen bak oppsummeringen, Atle Fretheim, professor og fagdirektør i Senter for informerte helsebeslutninger i FHI.

Bildet har likevel ikke endret seg.

– Så langt har vi sett veldig få tilfeller av at barn sannsynlig har smittet andre. Det store flertallet er voksne, sier Fretheim til VG.

Han har gått igjennom den tilgjengelige forskningen på barn og covid-19, men sier at det er få klare tegn til at barn er smittekilder.

– Et tydelig tegn ville være dersom det kom et utbrudd av smitte i en skole eller barnehage, der barn var driverne. Så langt har vi ikke sett det i forskning, sier fagdirektøren.

VG har bedt FHI om oppdaterte tall på barn som smittekilde, men har foreløpig ikke fått svar.

Barn har sjeldnere eller mildere symptomer enn voksne, og kan derfor bli oversett som smittekilder. Samtidig vil ikke de uten symptomer smitte andre like lett som de syke, ifølge professoren.

– Det er fortsatt mye usikkerhet om barn som smittebærere. De fleste studier viser at barn er blitt smittet, men går ikke tilbake og ser på hvem de ble smittet av eller om de smittet andre, forklarer Fretheim.

Undersøker smittespredning

På spørsmål om det vil være mulig å åpne deler av grunnskolen for de minste barna, svarer Forland følgende:

– Det er klart at det vil være mulig, men om det vil være en god måte å gjøre det på kan jeg ikke svare på. Det har de dels gjort i Finland, det kan være ulike tilnærminger til det. Det trenger ikke være enten eller.

les også Anerkjent medisinsk tidsskrift om Sveriges corona-strategi: – En dårlig vurdering

Helsedirektoratets representant i ekspertutvalget sier at vurderingen av skoleåpning vil bero på et samlet kunnskapsgrunnlag.

– Alle typer innsikter, rapporter, forskning, vil bli vurdert inn i ekspertgruppen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen til VG.

Noe av det samme formidler direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen. Hun sitter også i ekspertutvalget som fredag skal komme med sin tilråding til Helsedirektoratet.

– Vi er kjent med at Folkehelseinstituttet har foretatt en gjennomgang av hva tidlig forskning på dette området viser. Dette vil vi selvsagt ta hensyn til i rapporten som vi skal legge fram, skriver Nilssen i en epost til VG.

les også Advarer mot tapt læring og utenforskap hos sårbare elever

Mandag sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG at flere elever med spesialundervisning og med nedsatt funksjonsevne får det mer krevende jo lenger skolene forblir stengt.

Hun ønsker nå en grundig vurdering av gradvis oppstart av skole etter påske.

– Dere vil vurdere en åpning av de laveste klassetrinnene først?

– Det er blant de tingene et eget nedsatt ekspertutvalg vil vurdere; om noen trinn kan starte opp igjen, -om skolene kan være åpne noen timer i uken, og andre alternativer som innebærer en differensiering, svarte Melby.

Forskere mener tiltakene har virket

I en fersk rapport fra Imperial college i London mener forskerne at det allerede finnes bevis for at tiltakene land som Norge har innført har virket.

Smittespredningen har gått ned, mener de, basert på dødstallene og antall nye smittede i 11 europeiske land.

Skolestenging er ett av tiltakene de mener har hatt størst effekt. Forskerne advarer samtidig mot å lempe på tiltakene nå, før man ser at smittespredningen er lav nok.

Imperial College har publisert et stort antall dyptgående analyser om corona, og blir vist til av norske helsemyndigheter.

