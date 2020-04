STORE SKADER: Vårflommen i 2013 førte til svært store materielle skader i bygda Kvam i Gudbrandsdalen. Bildet er tatt i mai måned. Nå bidrar en snørik vinter til å øke sannsynligheten for stor flom igjen. Foto: Espen Braata

Store snømengder øker sannsynlighet for stor vårflom

Det har vært den mest snørike vinteren i Norge siden år 2000. Nå advarer NVE om sannsynlighet for store vårflommer i hele landet.

Vårflom er et vanlig fenomen i indre strøk i hele landet. Snøen smelter og vil ha plass i elevene - men så kan det flomme over.

– Ser vi på landet som helhet, er det den mest snørike vinteren siden år 2000. Det er aller mest i Nord-Norge, men også mye i fjellet i Sør-Norge. Det er større sannsynlighet for en stor vårflom enn i et normalår, sier hydrolog Inger Karin Engen i NVEs flomvarslingstjeneste.

I Altaelva er sjansen aller størst: Der er det 90 prosent sannsynlighet for en flom på oransje nivå og 40 prosent sannsynlig for en flom på rødt nivå. Se beregningene for flere elver lenger ned i saken.

Været de neste ukene og månedene vil påvirke om det faktisk blir en stor flom eller ikke. Engen forklarer at været under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan vårflommen vil bli.

– Blir det lite nedbør og moderat temperatur, kan vi få en helt ordinær vårflom. Blir det varmt og smeltingen skjer raskt, kombinert med nedbør, kan det derimot bli stor flom. Det kan bli både oransje og rødt nivå, forklarer hun. For at NVE regner en vårflom som «stor», må den være på oransje nivå.

Eksempel på slike flommer som nå kan inntreffe hvis været bidrar, var i 2011 og 2013 på Østlandet. Men under disse årene var det ikke store snømengder, men nedbørsmengder som sørget for flommen.

2011-FLOMMEN: Slik så det ut på Frognerstranda camping i Årnes i Viken da storflommen i 2011 inntraff. Foto: Magnar Kirknes

Erfaringsmessig inntreffer ikke vårflommer før tidligst i slutten av april i Sør-Norge og i midten av mai i Nord-Norge, men den kan også komme så sent som uti juni, forklarer Engen. Igjen er det været som spiller en rolle.

Denne uken sitter hun i møter med flere fylkesberedskapsrådene i flere fylker for å informere om flomanalysen:

– Jeg deltar for å informere om flomanalysen. Det er viktig at både fylker og kommuner holdes informert, slik at de er godt forberedt hvis det skulle bli en stor vårflom i år, sier hun.

I sterkt regulerte vassdrag pleier det å være plass i magasinene til å ta unna smeltevannet om våren. I år er det imidlertid høyere fyllingsgrad i reguleringsmagasiner i Sør-Norge enn normalt, forklarer Engen.

– Vi har rådet regulantene til å følge nøye med på situasjonen og vurdere forhåndstapping av magasiner dersom de har mulighet til det, sier hun.

Slik er sannsynligheten for stor vårflom

Konsekvensene av store flommer vil variere utifra hvor de inntreffer. Er det rødt nivå, beskriver NVE det som en «ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader». Er den oransje, er det «en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader»:

– Men en flom på rødt nivå på et sted uten skadepotensiale, trenger ikke få så store materielle skader. Inntreffer den derimot der folk bor, vil det kunne være veldig alvorlig, sier Engen.

I oversikten under kan du se hvor stor sannsynlighet NVE anslår for at flom overstiger nivående gult, oransje og rødt i utvalgte elver:

Beregningene, som er fra 29. mars, er basert på årets snømengder, værprognosene de neste ni dagene og og værutviklingen slik den var i årene 1958 til 2019. Foto: NVE

Flere råd for å være forberedt

Inger Karin Engen og NVE har flere råd for å være forberedt på vårflommen.

– Kommunene vet ofte hvilke områder som er ekstra utsatt for erosjonsskader og andre skader av flommen, men det er også noen ting vi bør gjøre som privatpersoner, sier hun, og har spesielt tre råd:

Følg NVEs varslingsportal varsom.no . Her kan du abonnere på varsler for din kommune. Lenke til registrering finner du her.

Sikre gjenstander. Dersom det varsles om flom, sørg for at ting som biler, campingvogner og rundballer står på trygg grunn.

Sjekk at stikkrenner og kummer ikke er tette. Hvis ikke vannet får anledning til å renne her fordi det er tett av søppel, stein og is, finner det nye veier og kan gjøre stor skade.

