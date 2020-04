1. MAI: Rektor ved Universitetet i Oslo vil ha en bestemmelse på utveksling innen 1. mai. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Studenter kan måtte droppe utveksling

Det er fortsatt uklart hvordan coronasituasjonen vil påvirke studenter som hadde tenkt seg på utveksling til høsten.

Eivind Haugen

– Studentene må forholde seg til informasjon fra sin utdanningsinstitusjon, sier Jon Gunnar Simonsen, seksjonsleder i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyerere utdanning (DIKU).

Direktoratet bidrar med informasjon, koordinasjon og svarer på spørsmål fra utdanningsinstitusjoner.

– Det er mye uvisshet akkurat nå, og vi har ingen konkrete råd eller informasjon å gi akkurat nå. Det er mange som må ha litt is i magen, og se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Simonsen.

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo. Han sier de må ha gjort en bestemmelse på utveksling innen 1. mai.

– Hadde vi måttet avgjøre dette i dag, ville vi nok avlyst all utveksling. Men foreløpig så venter vi og ser etter åpninger. Det er jo to typer utveksling, inn og ut, sier Stølen.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, sier at foreløpig går utvekslingen der som planlagt.

– Slik situasjonen er i dag er det for tidlig å avlyse all utreisende og innreisende utveksling for høsten 2020. Vi vil være fleksible og tilpasse oss situasjonen, og har løpende kontakt med våre studenter om dette, sier Roppen.

UiO-rektor: Svein Stølen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Utsette kjøp av flybillett

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås oppfordrer foreløpig sine elever som tenkte seg på utveksling til å planlegge som normalt.

– Vi anbefaler likevel at studenter utsetter kjøp av flybilletter eller kjøper fleksibel billett, og ikke minst at de følger med på reiseråd fra FHI og UD, skriver kommunikasjonsrådgiver Mette Risbråthe i en epost.

Universitetet i Tromsø, Stavanger og Bergen sier at de foreløpig avventer situasjonen. Det samme gjør de på OsloMet og Høgskolen i Kristiana.

«Store utfordringer»

Prorektor ved Handelshøyskolen BI, Bendik Samuelsen, sier til utdanningsavisen Khrono at de «ser store utfordringer med inn- og utveksling høsten 2020» som følge av coronautbruddet.

– At utvekslingen vil kunne gå som «normalt» anser BI som mindre sannsynlig, sier han til Khrono.

UiO-rektor Stølen sier at de over tid har brukt mye tid og ressurser på samarbeid med andre europeiske universiteter om et mer digital grønn utveksling og samarbeid, blant annet med tanke på klima og miljø.

- Det arbeidet intensiverer vi nå. Det blir en viktig vei videre i fremtiden, uansett, sier Stølen.

Publisert: 01.04.20 kl. 16:26

