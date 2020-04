SKÅL: Byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen åpner for servering av alkohol på utestedene i Oslo onsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Skjenkingen i Oslo åpner 6. mai: – Oslo-folk har vært flinke

Gled deg til champagnefrokost og utepils 17. mai, Oslo-borger! Førstkommende onsdag oppheves alkoholforbudet som har tørrlagt hovedstaden siden 21. mars.

Byrådet besluttet i dag å åpne for skjenking av alkohol i Oslo fra onsdag 6. mai, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til VG.

– Det er naturlig for oss, med den tillit vi har til byens næringsliv og innbyggere at vi har en kontrollert åpning for skjenking av alkohol, sier byrådslederen i Oslo.

Han sier at Oslo-folk har vært flinke og viser til at smittetallet som skal være under én for at viruset ikke skal spre seg, er kommet ned i 0,88 i hovedstaden.

– At vi passer på, viser solidaritet og holder avstand, har vært viktig, sier Raymond Johansen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen sier at kommunen og serveringsbransjen i fellesskap er kommet frem til klare og tydelige regler for hvordan skjenking skal skje.

– Bransjen er opptatt av å kunne holde åpent, men tar også ansvar. Jeg tror de vil håndtere dette på en god måte og bidra til at får en forsvarlig åpning av alkoholserveringen, med tanke på smittevernhensyn, sier Evensen.

Her er kravene

Slik er de kommunale kravene til serverings- og skjenkesteder i hovedstaden. Kravene er de samme inne og ute:

Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe, med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være to meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til 23.30 og åpningstid til 24.00

Bare de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

LUKKET: Skiltet viser vei til baren, men utestedet på Grünerløkka i Oslo har vært stengt siden 21. mars. Foto: Krister Sørbø

Når skjenking bare blir tillatt på utesteder som serverer mat, har det sammenheng med Helsedirektoratets covid-19-forskrift fra 12. mars, som fastsetter smitteverntiltak for hele landet.

Pizza og baguetter er greit

Der heter det at alle serveringssteder skulle stenges, for å hindre smittespredning. Unntatt var steder der mat blir servert, som kunne legge til rette for at gjestene kan holde minst en meters avstand.

– Vi legger oss på en vid tolkning av mattilbud. Hvis du er en liten ølbar som kan legge til rette for alle krav vi ellers stiller og har avtale med pizzasjappa vegg i vegg, kan du holde åpent.

– Om du bare har ferdig påsmurte baguetter, vil du kunne servere øl?

– Det vil du. Vi går ikke inn og kontrollerer mattilbudet i så måte, sier næringsbyråd Evensen.

– Ekstremt krevende

Byrådslederen sier at serveringsbransjen er innstilt på å følge retningslinjene.

– Vi er veldig klar over hvor ekstremt krevende de siste ukene har vært for bransjen, for alle de ansatte og for folk som har investert og er avhengig blant annet av alkoholservering, sier Johansen.

Næringsbyråden understreker at det er viktig at gjestene også er sitt ansvar bevisst.

– Vi må fortsatt holde avstand og være varsomme, slik at vi ikke får en utvikling som går i gal retning, sier Evensen.

Raymond Johansen regner med moderat tilstrømning til Oslo sentrum på nasjonaldagen.

– Vi oppfordrer fortsatt ikke folk til å ta kollektivtrafikk eller invitere til store familieselskaper. Den vanlige utfarten håper vi ikke skjer. Ved Ved store ansamlinger vil smittefaren øke.

– Gleder du deg til første utepilsen?

– Den har jeg allerede tatt – på verandaen hjemme. Det er ute, det og, ler Johansen.

Strengere i Oslo

Oslo skjerpet reglene allerede 13. mars: Kommunen besluttet at det ikke skulle være enn 50 personer i lokalet og at serveringsstedene måtte stenge klokken 21.

Den neste uken kontrollerte næringsetaten og politiet mer enn 400 spisesteder i Oslo. Konklusjonen var at en meters avstand mellom gjestene nesten var umulig å overholde i praksis.

«Det gjelder også på steder hvor det er svært få mennesker i lokalet, og hvor serveringsstedene har forsøkt å tilrettelegge for å overholde regelverket ved for eksempel skilt og bordplassering», ifølge byrådet i Oslo.

Fordi svært mange satt tettere enn forskriftene tilsier, vedtok byrådet å forby all alkoholservering i Oslo fra 21. mars. Smittevernoverlegen hadde også anbefalt at det ble fattet vedtak om å forby alkohol.

FOLKETOMT: Grünerløkka i Oslo har vært øde og forlatt på kveldstid, etter at utestedene måtte stenge dørene. Foto: Krister Sørbø

– Ikke rakettforskning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kommenterte stengningen slik 17. april:

– Det er ikke rakettforskning at folk som er litt bedugget og henger i baren eller står i toalettkø, kanskje ikke først og fremst er oppmerksom på de begrensningene og reglene som ligger der.

Et par uker senere forklarer Johansen hvorfor han tror det vil fungere i dag:

– Vi skjønte ikke alvoret den gang. Det har seget inn etter hvert som vi har fått globale dødstall og sett dugnaden i Norge. Det er en helt annen mentalitet i dag. Smittetallsutviklingen viser også at vi har mye bedre kontroll.

– På høy tid

Administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen sier han er glad for at serveringsbransjen i Oslo snart kan drive trygt smittevernsmessig og under samme vilkår som i resten av landet.

– Det er på høy tid at serveringsbransjen i Oslo får anledning til å sikre at bedriftene overlever, og dermed trygge jobbene til de ansatte, sier Kristensen.

Han sier at skjenkeforbudet for mange bedrifter har revet vekk den økonomiske bufferen.

– Mange må kjempe for å holde hodet over vannet i tiden fremover. Nå må Oslo kommune gi serveringsbransjen stabile driftsvilkår, og se på muligheten for å hjelpe bransjen videre, sier Virke-sjefen.

Kristensen mener et godt tiltak vil være å legge til rette for mer uteservering og å kutte i prisen på gateleie.

Oslo kommune gjør oppmerksom på at stengte restauranter slipper å betale gateleie.

