VIL FOREBYGGE: Jørgen Vildershøj Bjørnholt er overlege ved Rikshospitalet og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Foto: Harald Henden

Vil teste om medisin forebygger covid-19 hos leger og sykepleiere

Overlege og forsker Jørgen Vildershøj Bjørnholt vil undersøke om malariamedisin kan forebygge coronasykdommen covid-19 hos helsepersonell i norske sykehus.

Fredag annonserte direktøren for Forskningsrådet at 22 sykehus og opptil tusen norske corona-pasienter skal delta i en internasjonal studie av legemidler mot covid-19. Ett av legemidlene som skal testes er den gamle malariamedisinen hydroksyklorokin.

Samtidig er det flere forskningsmiljøer som vil undersøke hvilken effekt dette legemiddelet har på friske: Kan malariamedisinen forebygge covid-19?

– Det er mange som har tro på at hydroksyklorokin kan ha en forebyggende effekt. Det er ikke bevist, men det er såpass spennende at vi må teste det i kliniske forsøk, sier overlege og førsteamanuensis Jørgen Vildershøj Bjørnholt ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og OUS.

Tirsdag opplyser Oslo universitetssykehus at det er syv pågående studier og 16 planlagte studier knyttet til corona-pandemien. Se hele oversikten fra OUS her.

Denne uken leverte Bjørnholt en søknad til Norges forskningsråds ekstraordinære covid-19 utlysning for å gjennomføre en profylakse-studie i Norge. Det vil si å bruke legemiddelet forebyggende.

I New York vil Columbia universitetet undersøke om hydroksyklorokin har forebyggende effekt hos 1600 personer som er utsatt for smitte – ved at de bor sammen med noen med bekreftet covid-19.

Ved Universitetet i Minnesota skal professor David Boulware undersøke effekten av legemiddelet på 1500 friske personer og 1500 personer som er tidlig i sykdomsforløpet.

Høy risiko og viktig ressurs

Overlege Jørgen Vildershøj Bjørnholt ønsker å teste den eksperimentelle behandlingen på leger, sykepleiere og ambulansearbeidere i norske sykehus og eventuelt legevakter. Han lister opp fire grunner til at studien bør rettes mot helsearbeidere:

Helsearbeidere har høy risiko for smitte.

Helsearbeidere er en viktig ressurs når mange blir syke og trenger innleggelse i sykehus.

Helsearbeiderne er allerede til stede i sykehusene og det vil være relativt enkelt og raskt å gjennomføre medisinering og følge opp prøver.

Det er allerede en truende mangel på personlig beskyttelsesutstyr for mange helsearbeidere.

– Legemiddelet vil komme i tillegg til annet beskyttelsesutstyr. Det vil aldri være sånn at et legemiddel har 100prosent forebyggende effekt. Men dersom vi skulle se at det har god effekt, ville det kunne få stor betydning, sier han.

– Hvor enkelt vil det være å rekruttere helsepersonell til å delta i studien?

– Jeg opplever at helsepersonell er idealistiske og ønsker å bidra til å øke kunnskapen om dette. Det er jo flere ting som tyder på at en del leger har tro på at det kan fungere, sier Bjørnholt.

– Skeptisk til at leger behandler seg selv

Overlegen viser til artikler fra Dagens medisin og NRK der leger diskuterer og skriver ut resepter på hydroksyklorokin til venner og familie. For å unngå hamstring innførte Statens legemiddelverk rasjonering på legemiddelet for to uker siden.

Legemiddelverket bekrefter til VG at de så en kraftig økning i salg av disse legemidlene for to uker siden, men opplyser at det har falt til et mer normalt nivå den siste uken.

– Jeg er veldig skeptisk til at leger behandler seg selv med dette. Vi vet ikke nok om effekt og mulig risiko. Men nettopp derfor haster det å prøve det ut i kliniske studier, sier Bjørnholt.

– Hva er risikoen?

– Det er en del kjente bivirkninger man må være oppmerksom på. Det tror jeg vi skal klare godt. Men det som ligger i bakhodet mitt er en tidligere studie der pasientene som tok hydroksyklorokin mot et annet virus fikk en forsinket immunrespons.

Han viser til en studie de klorokin ble gitt forebyggende mot virusinfeksjonen chikungunya-feber. Her hadde legemiddelet ingen effekt på symptomer hos mennesker eller mengden av virus i blodet – men det ble påvist dårligere akutt immunsvar.

– Det må man være oppmerksomme på dersom vi setter i gang studien. Det er viktig å registrere bivirkninger og eventuelle negative effekter. Vi vet fortsatt lite om hvordan SARS-CoV-2 fremkaller sykdom hos mennesket.

– Hadde vært fantastisk

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier at det hadde vært svært spennende dersom det er eksisterende legemidler som kan forebygge covid-19.

– Hvor sannsynlig er det at disse legemidlene kan forebygge covid-19?

– Det er lite bevis for det, men det er studier i gang. Dersom hydroksyklorokin kan virke forebyggende og du kan gi det til store deler av befolkningen vil du stanse spredningen, dempe presset på helsevesenet og redusere kostnadene. Det hadde vært fantastisk, sier Madsen.

INTERESSERT: Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

– Dersom hydroksyklorokin skulle fungere godt: Finnes det nok medisiner til å forebygge covid-19 hos flere millioner nordmenn?

– Det er et relativt enkelt legemiddel og flere produsenter har sagt at de vil sette i gang stor produksjon dersom det viser seg å virke bra. Vi har relativt gode forsyninger av dette i Norge.

– Hva betyr det?

– Jeg vil ikke si nøyaktig hvor mye vi har, men det er en god forsyningssituasjon, sier Madsen.

Publisert: 01.04.20 kl. 06:21

