HØYSKOLE: Høgskulen på Vestlandet. Foto: Falkeblikk AS

Lektor sendte e-post til høyskoleelever: Omtalte Smittestopp-appen som «farligere» enn coronaviruset

En lektor ved Institutt for datateknologi på Høgskulen på Vestlandet sendte natt til lørdag en e-post til flere elever, hvor han kalte Smittestopp-appen et «overgrep».

Nå nettopp

Natt til lørdag, klokken 03.16, tikket det inn en e-post i innboksen til elever ved instituttet for datateknologi. Der ga lektoren ved høgskolen en krass beskrivelse av appen.

«Denne gir staten fullstendig overvåkning av hva du gjør til enhver tid. Dette er vel det samme som vi anklager totalitære stater å gjøre», hevdet høyskolelektoren i e-posten til elevene.

«Datatilsynet har her gjort en dårlig jobb, men smutthullet er at du har godkjent dette viruset (appen), og det er mye farligere enn Covid-19-viruset», fortsatte han, før han gikk videre til å omtale appen som et «overgrep».

«Vi jobber med data og har plikt å opplyse om slike overgrep» avslutter han.

Les hele e-posten her:

Foto: Skjermdump/Privat

les også Har funnet sikkerhetsrisiko i Smittestopp-appen – kan brukes til å spore andre

Timer senere, på lørdag ettermiddag, svarte ledelsen ved instituttet. Assisterende instituttleder Pål Ellingsen tok avstand fra meningene på vegne av instituttet.

«Meningen i meldingen står ene og alene for avsenders regning, og representerer ikke på noen måte instituttets holdning» skrev Ellingsen til elevene.

Videre oppfordret han alle elevene til å «installere og bruke» Smittestopp-appen, for å bidra til å lette smittesporing.

VG har forsøkt å komme i kontakt med lektoren som sendte ut e-posten. Han har ikke svart på henvendelsene.

– Ugrei praksis

VG har vært i kontakt med høyskolerektor Berit Rokne. Hun vet ikke hvor mange studenter som har mottatt e-posten.

– Det å sende ut en sånn type mail til mange studenter er ugrei praksis. Det skal ikke uttrykkes personlige meninger rundt sånne type saker til studentene, sier rektoren.

– Får dette noen konsekvenser for lektoren?

– Det blir en internsak, ikke noe vi tar i VG, svarer Rokne.

På spørsmål om det har vært mange reaksjoner fra studenter til skolen, svarer Rokne at hun vet det har vært noe kommunikasjon, men at hun selv ikke kjenner omfanget.

– Gjør dere noe for å hindre slike hendelser i fremtiden?

– Vi må se om de reglene vi har dekker også denne typen praksis, eller om vi skal gjøre noen endringer hvordan mailsystemet skal brukes.

VG har vært i kontakt med en av studentrepresentantene til klassen som mottok e-posten. Representanten ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til rektor.

Publisert: 20.04.20 kl. 16:27

Fra andre aviser