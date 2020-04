VIL HA ØKT AVSTAND: Det hevdes i rapporten at det dermed er bedre å gå, jogge eller sykle ved siden av noen, i stedet for bak. Bildet er fra Sentrumsløpet i Oslo i 2018. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Forskere vil ha økt avstand for joggere og syklister

En belgisk-nederlandsk undersøkelse hevder at sikkerhetsavstanden på to meter er for lite, og anbefaler 10–20 meters avstand for joggere og syklister.

Nå nettopp

Å holde to meters avstand til andre har blitt en del av hverdagen til det norske folk, og treningssentre over hele landet har holdt stengt i flere uker.

Det har imidlertid blitt heftig diskutert hvorvidt det er greit å jogge ute blant folk.

En undersøkelse fra Universitetet i Leuten og Eindhoven University of Technology har kommet frem til at sikkerhetsavstanden bør være lenger om du befinner deg bak en person som går, jogger eller sykler.

Om man er ute på løpetur eller rolig sykkeltur, mener studien at avstanden bør være ti meter. Men om man er ute på en «hard» sykkeltur, bør den være på 20 meter.

DRAGSUG: Bakgrunnen for rådene om flere meters avstand, er at smitte kan bli hengende igjen i personers «slipstream», eller dragsug, ifølge undersøkelsen, som ikke er fagfellevurdert.

Ikke fagfellevurdert

Ifølge VICE reagerer epidemiolog William Hanage ved Harvard University på at undersøkelsen, som ikke er ferdigstilt eller fagfellevurdert (kvalitetssikret av andre forskere), nå har fått oppmerksomhet verden over.

– Denne studien er ikke veldig nyttig for oss epidemiologer, sier Hanage.

Professor i aerodynamikk Bert Blocken, som står bak studien, har ifølge The Guardian uttalt at det ville være «uetisk å holde resultatene konfidensielle, og la offentligheten vente i måneder på fullføringen av fagfellevurderingen».

Smittehale

Bakgrunnen for rådene er at smitte kan bli hengende igjen i personers «slipstream», eller dragsug, ifølge undersøkelsen. Dermed vil luftstrømmen bli lenger jo raskere man beveger seg.

I rapporten «COVID-19 Social Distancing v2.0: During Walking, Running and Cycling» har de brukt analysemetoder fra idretter som sykling og løping, som vanligvis ser på hvordan utøverne utnytter dragsug fra den foran seg til sin fordel.

Nå har man sett på hvordan smitten blir hengende igjen i luften.

Det hevdes i rapporten at det dermed er bedre å gå, jogge eller sykle ved siden av noen, i stedet for bak, så man ikke havner i noens dragsug.

I Paris ble det onsdag innført joggeforbud på dagtid etter at landet bikket 10.000 corona-dødsfall. Innbyggerne har ikke lov til å jogge ute mellom klokken 10.00 og 19.00.

Lørdag er det bekreftet 6360 coronasmittede personer i Norge, og 114 coronadødsfall, ifølge VGs oversikt.

Vil ikke fyre opp

Professor emeritus i epidemiologi ved Universitet i Tromsø Eiliv Lund synes det høres riktig ut at viruset går lenger jo mer man puster og peser. Han synes likevel det er vanskelig å skulle argumentere for en sikkerhetsavstand på 10–20 meter for joggere og syklister.

– Om viruset bæres så langt, vet vi jo ikke noe om. Man skal være forsiktig med å slå fast en del sånne scenarioer man ikke har nok kunnskap om, sier Lund.

Professor Eiliv Lund er overbevist om at coronasykdom ikke vil ta flere liv enn vanlig sesonginfluensa i Norge. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Den prisbelønte forskeren peker på at mange er redde om dagen, og at det er viktig å ikke lene seg på enkeltutsagn.

– Folk har en forestilling om at viruset sprer seg overalt, og det skal man være litt forsiktig med å fyre oppunder.

– Vi har tiltak som fungerer nå.

Publisert: 11.04.20 kl. 15:54

