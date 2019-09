HØSTVÆR: Når lavtrykksaktiviteten svekkes utover uken, vil det bli opphold og muligheter for utendørsaktivitet flere steder i landet. Her fra klatreparken i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Slik blir høstferieværet: – Kan forberede seg på frostnetter

Temperaturene vil holde seg lavere enn normalt i uken som kommer. Samtidig varsler meteorologene pent høstvær lengst nord.

Kraftig lavtrykksaktivitet vil prege været over hele landet de første dagene av årets første høstferieuke.

– Det vil gi temperaturer under normalen, og i fjellet vil denne nedbøren falle som snø og gi vintervær, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt.

Instituttet har allerede sendt ut gult farevarsel for mye snø i høyden i Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og i fjellet i Sør-Norge.

– Nord i Innlandet kan nedbøren falle som snø over 800 meter på mandag. Det kan gi vanskelige kjøreforhold, sier Haga.

Han legger til at det i nordvestlige fjellområder som Strynefjell og Trollheimen, vil kunne falle opp mot én meter med snø.

Lange perioder med sol

Etter to dager med bygevær, vil været stabilisere seg som en følge av at lavtrykksaktiviteten svekkes.

Allerede på tirsdag vil det trolig komme perioder med sol og oppholdsvær flere områder nord på Østlandet.

Samtidig vil temperaturene holde seg lave.

– Man kan nok være forberedt på frostnetter enkelte steder i disse periodene, sier Haga.

Foreløpig er det tirsdag og torsdag som ligger an til å by på det beste høstferieværet Østafjells.

– Det blir ikke noe stabilt vær, men innslag av godværsperioder.

GUDBRANDSDALEN: Østafjells vil det beste høstværet komme tirsdag og torsdag. Her fra Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Lettere vær fra onsdag

Når lavtrykket i nord har beveget seg østover, vil et høytrykk forsterke seg over de nordlige delene av landet – trolig mer enn i sør, sier Haga.

Dermed går det mot lettere vær fra og med onsdag.

– Da svekkes vinden og nedbørsaktiviteten avtar. Lengst i nord kan det bli en del skyer og muligens litt nedbør, men ellers blir det mye pent vær i den delen av Nord-Norge. Kanskje man kommer opp i ti grader på Helgeland.

På Østlandet tror han imidlertid ikke at gradestokken vil krype over syv-åtte grader utover uken.

– Stort sett oppholdsvær

Det blir en grå start på uken på Vestlandet, selv om de store nedbørmengdene uteblir.

Fra og med onsdag ser det imidlertid lysere ut.

– Da ser det ut til at høytrykket som ligger over Nord-Norge vil sette preg på været på Vestlandet. Været vil stabiliseres og det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje høyere temperaturer enn Østafjells, sier meteorologen.

Mot helgen er værvarslet for Vestlandet mer usikkert.

Det er fare for at et lavtrykk vil komme inn fra vest og gi en del regn, kanskje særlig på søndag.

– Frem til det ser det egentlig ganske gunstig ut for vestlendingene, sier Haga.

