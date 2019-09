FELLE: Fellesforbundleder og landsstyremedlem i Ap, Jørn Eggum, sier at partikollega Raymond Johansen «har gått i De Grønne-fella». Foto: Mattis Sandblad

Før Ap-møte i ettermiddag: Partitopper i åpen strid

LO-topp Jørn Eggum advarer partikollega Raymond Johansen mot et klimasamarbeid med De grønne. - Vi kan ikke samarbeide med de som vil avvikle, ikke utvikle, olje- og gassnæringen, sier han

– Det er bare olje- og gassindustrien som har den teknologiske og økonomiske muskelen til å utvikle grønne løsninger i stor skala. Da kan man ikke kutte av det beinet man tjener penger på og som betaler for det grønne. Da kan vi ikke samarbeide med de som vil avvikle og ikke utvikle olje og gassnæringen, sier Eggum til VG før han går inn i landsstyremøtet i Ap.

Han går kraftig i rette med partifelle og byrådsleder Raymond Johansen, som sa til VG mandag at det vil være uklokt å lytte til Eggums råd om å lukke døren for å samarbeide med De Grønne på nasjonalt nivå etter stortingsvalget i 2021.

Johansen siterte en av Aps største menn, tidligere statsminister Trygve Bratteli.

– Bratteli sa at vi må forstå den tiden vi lever i, og gi svar som folk tror på: Når klima har skapt store bevegelser, unge mennesker streiker over hele verden for redde klimaet og Greta Thunberg er i FN for tale under klimakonferansen, da må vi evne å forstå at mange – spesielt unge – opplever at de etablerte partiene ikke griper nok tak i klimautfordringen, sa Johansen.

– De Grønne har ikke det som skal til

Lederen i LOs største forbund i privat sektor sier det er feil medisin.

– Jeg vil avlive myten om at Ap-MDG-samarbeid kan redde klimaet. En aktiv nedbygging av vår fremste næring er en aktiv nedbygging av den kompetansen som skal ta oss til det grønne skiftet. Kompetanse er noe man får mer av jo mer du bruker den, sier Eggum.

– Raymond Johansen har gått i De Grønne-fella: De Grønne har rett og slett ikke løsningene som skal til. Vi må gjøre det vi kan best. Bygge landet, gi folk jobb og samtidig kutte klimagasser: Vi skal jobbe for at arbeidsplasser og bedrifter skal bli grønnere. Utslippene av klimagasser må ned. Dette må vi gjøre gjennom de arbeidsplassene og bedriftene vi har, sier Eggum.

Han er klokkeklar på at de nye grønne jobbene må komme i en overgang og sammen med dagens oljeindustri.

– Det noen kaller grønne arbeidsplasser er ingen hyllevare som kan hentes ut og erstatte det gamle. Daglig skjer det et skifte i norsk produksjon og det gjøres med den kunnskapen, teknologi og erfaring norske arbeidere har. Det er våre medlemmer som kutter utslipp, ikke MDGs . Det er vår verdensledende kunnskap fra olje og gass som kan ta oss til det grønne skiftet, som Equinors havvind og fangst og lagring av CO2, sier han.

– DET er å ta Bratteli på alvor

– DET er å ta Bratteli på alvor. For folk flest er ikke med på grønn omstilling om de ikke har ei lønn å leve av: Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor. Slik man i stor grad gjør i Oslo:

– Skal man få hele landet med på et massivt grønt skifte må man tenke næringsutvikling og jobb. Utvikling ikke avvikling. Jeg mener MDG har programfestet å stenge ned hundretusener av arbeidsplasser. Vi vil bruke disse arbeidsplassene til å bygge verdens mest klimavennlige industri. Det er bra for klimaet og bra for folk. Når Raymond snakker om å gi unge håp, er det det vi må gi dem. Og jobb, sier Eggum.

– Hvorfor tar De Grønne og Greta Thunberg feil?

– De gjør en solid jobb i å formidle at vi har et klimaproblem. Der de har mye å gå på er hvordan vi med teknologi og eksisterende industri kan bygge denne grønne fremtiden. Man kommer ikke langt med ord. Og vi som kan industri vet å kreve resultater.

– Bør antall letelisenser forbli på dagens nivå?

– Vi må bruke den økonomiske muskelen vi har til å investere i ny grønn teknologi og arbeidsplasser. Jeg ser ingen grunn til å la en eller annen prins i Saudi Arabia forsyne verden med olje samtidig som vi ikke har ressurser til å omstille.

– Vil du formidle dette på landsstyremøte?

– Vi har spennende prosesser i gang i Ap for å finne løsningene som virkelig gjør en forskjell. Selvsagt vil jeg bidra til dette.

Landsstyret i Ap skal i dag starte evalueringen av valgkampen og valget og skal stake ut den politiske kursen fremover.

