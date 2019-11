ETTERFORSKER: Politiets krimteknikere er onsdag kveld ved boligen der en kvinne ble funnet død. Foto: Frode Hansen, VG

Mann siktet for drap på kvinne i 50-årene i Moss

MOSS (VG) Politiet fant den døde kvinnen etter å ha rykket ut på et oppdrag. På stedet pågrep de en mann, som nå er drapssiktet.

Kvinnen ble funnet død ved en privatadresse i Moss like etter klokken 14, sier politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, til VG. Han forteller at pårørende er varslet.

– Det var personer som meldte fra om et forhold på stedet, som vi rykket ut på, og i forbindelse med det oppdraget ble denne kvinnen funnet, sier han, som ikke ønsker å utdype hva dette «forholdet» dreier seg om.

– Var kvinnen en del av det forholdet dere var på vei til?

– Ja, det stemmer.

På stedet pågrep politiet en mann, og like etter klokken 19 bekrefter de at han er siktet for drap. Det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Utendørs har politiet satt opp et telt hvor de jobber onsdag kveld. Foto: Frode Hansen, VG

Onsdag ettermiddag hadde politiet sperret av et stort område ute og satt opp et telt. Innsatslederen vil overfor VG ikke bekrefte om den døde kvinnen ble funnet inne eller utenfor adressen, eller om det er en relasjon mellom den døde kvinnen og mannen som er pågrepet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt selve funnet. Det er også altfor tidlig å si noe om dødsårsaken. Vi er i gang med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. I tillegg snakker vi med flere vitner. Vi vil foreta en såkalt rundspørring i området i kveld, sier Hermansen til VG.

Publisert: 27.11.19 kl. 16:47 Oppdatert: 27.11.19 kl. 19:09

