Kvinne funnet død i Moss - mann pågrepet

Politiet ser på dødsfallet som mistenkelig, og har pågrepet en mann som befant seg på stedet.

Nå nettopp

Kvinnen ble funnet død på en privatadresse i Moss. Ifølge Moss Avis var det politiet som fant kvinnen ved 13.30-tiden.

– Vi ser på dette som mistenkelig og er i gang med etterforskning på stedet, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til avisen.

VG har så langt ikke fått tak i politiet, og det er så langt uklart hva mannen er siktet for.

På Twitter skriver politiet at de av hensyn til etterforskningen ikke kan uttale seg ytterligere i saken per nå, men at de vil komme med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt.

Publisert: 27.11.19 kl. 16:47

