Daniels (13) hjerteskjærende oppgjør med mobberne

«Jeg tenker på vonde ting hele tiden. Man får så vondt i hjertet sitt og tror ikke man er verdt noe».

Ordene ovenfor er hentet fra Kristiansand-gutten Daniel (13). Etter å ha blitt mobbet så lenge han kan huske, for blant annet høyde og vekt, bestemte han seg for at nok er nok. I en YouTube-video la han ut om alt det vonde han måtte bære.

– Jeg gjorde det for at mitt budskap skal komme ut. At barn som blir mobbet skal tørre å si ifra til en voksen de stoler på, sier Daniel til VG.

NOK ER NOK: Via en video på YouTube forteller Daniel om hvordan han blir mobbet og på hvilken måte det sårer ham. Foto: YouTube / @HAZE_Liquid

Modig og unikt

Psykolog Aksel Inge Sinding ved Institutt for Psykologisk Rådgivning jobber mye med temaene selvkritikk og lav selvfølelse. Han har ofte mobbeofre i sin stol, og lar seg imponere av Daniel.

– Jeg synes det er kjempetøft. Dette er veldig modig, sier han.

Sinding mener filmen er helt unik.

– Han viser den sårbarheten han bærer på uten å være klandrende. Det er voksent for en 13-åring som opplever å bli plaget. Medisinen er å føle seg akseptert og trygg, og da trenger man å vise sårbarhet til andre. Å gå med det alene vil ikke gjøre det bedre.

IMPONERT: Psykolog Aksel Inge Sinding mener Daniels video er tøff og imponerende. Foto: Thor Benjamin Brekken

Har fått unnskyldninger

I Kristiansand ser ting lysere ut. Videoen har ført til at flere av mobberne har kommet til Daniel og bedt om unnskyldning.

– Jeg synes det er veldig kult at de tør å si unnskyld, sier 13-åringen før han smiler.

Daniels mamma, Tone, tegner et bilde av en mer tilfreds gutt.

– Nå er han mer fornøyd når han kommer hjem fra skolen. Det er ikke lenger tunge og triste Daniel som hiver sekken fra seg i gangen. Nå har han gjerne et smil om munnen.

LYSERE TIDER: Flere av mobberne har bedt Daniel om unnskyldning etter at filmen ble lagt ut på YouTube. Foto: Thor Benjamin Brekken

Hvis barnet ditt mobber

Det kan være tungt å få vite at barnet ditt blir mobbet, men vanskelig er det også om du finner ut at din sønn eller datter mobber andre. Sinding har flere råd.

– Det er typisk å bli veldig streng og kjefte voldsomt, fordi man er redd for at barnet skal fortsette. Men det gjør fort vondt til verre. Kjefting vil sjelden gjøre at barn slutter å mobbe.

Han understreker at det er viktig å finne ut hva som driver mobberen. Hva kjenner de på? Forstår de ringvirkningene av hva de gjør?

– Snakk med dem. Fortell dem hvordan deres oppførsel påvirker det andre barnet. Og unngå å påføre skyldfølelse. Det er viktig, råder han.

SNAKK SAMMEN: Daniel og moren Tone snakker mye om de vonde tingene. Psykologens råd er å prøve å forstå hva barnet ditt går gjennom. Foto: Thor Benjamin Brekken

