Tok jeg livet av lillebroren min?

Hele livet har han kjent på en uforklarlig tristhet, en angst og et mørke. «Hva skjedde egentlig den dramatiske dagen 20. november for 59 år siden? Var det jeg som forårsaket at Jon, lillebroren min, døde?»

Mannen som skriver disse linjene, er fembarnsfaren Tom fra Østfold. Skal han dele sin egen, mørke familiehemmelighet?

Han tenker. Og trykker publiser.

VG ble med Tom i jakten på sannheten.