LIKE OPPGAVER: BI-studenter i Bergen reagerer på at eksamensoppgaven i år var nesten identisk som fjorårets. Foto: Truls Løtvedt/BI

BI-studenter raser etter eksamen: – Fikk samme oppgave som i fjor

Flere BI-studenter reagerer kraftig og sier oppgaven de fikk på eksamen i faget «Bedriften»i år nesten var identisk som fjorårets.

Alle BI-studenter må ta faget «Bedriften», og siden det er så mange elever som tar akkurat dette faget blir studentene delt inn i puljer som tar eksamen i faget over tre dager, på ni ulike tidspunkter.

VG har blitt kontaktet av, og snakket med flere, studenter som sier oppgaven de fikk på eksamen var lik fjorårets – som ligger tilgjengelig som øvingsoppgave på nettet;

– Det er i hvert fall ikke planlagt dette her. Det er helt utrolig. Det er i utgangspunktet mange spørsmål på eksamen der du ikke skal ha snøring på hva som skal komme, mens her har man hatt muligheten til å pugge, sier en student til VG.

Saken er også omtalt av BA.

– Ble sjokkert

Studenten reagerer på at slikt kan skje på en så stor høyskole med så mange studenter:

– Studentene betaler mye for å gå her, da burde BI ha ressurser til å organisere eksamen på en måte at slikt ikke skjer. Det ser også utrolig dårlig ut for eventuelle arbeidsgivere, at man tar inn folk med karakterer på helt feil grunnlag. Det er ikke positivt for BI.

En annen student som tok eksamenen i høst sier følgende:

– Vi blir delt inn i puljer fordelt på tre tidspunkt på tre ulike dager. De som hadde eksamen først den første dagen, fikk akkurat samme oppgave som den første eksamenen på første eksamensdag i fjor.

Studenten ønsker å være anonym, og sier den ikke vet om det har vært like oppgaver i fjor for alle de ni puljene.

– Men de som hadde eksamen den andre dagen fikk altså mulighet til å forberede seg fordi de visste hva som kom. Vi hadde øvd på oppgavene fra i fjor, men jeg ble egentlig sjokkert da jeg skjønte at de var like.

– Kan ha gitt en fordel

Leder for eksamensadministrasjonen Laila Ulstein bekrefter at skolen har fått henvendelser fra studenter i faget «Bedriften» om at årets oppgave er identisk med fjorårets.

Hun forklarer det som har skjedd slik:

– Kort fortalt består eksamensoppgavene av fem spørsmål og er delt opp i to deler. Den første delen består av såkalte langsvarsoppgaver, mens den andre delen er kortsvarsoppgaver. Kortsvarsoppgavene er endret fra i fjor. I langsvarsoppgavene er ordlyden endret noe fra fjoråret. Utfordringen er likevel ikke at oppgavene er relativt like, men at rekkefølgen på oppgavene som ble gitt til de ulike eksamensgjennomføringene ikke ble endret. Det kan ha gitt en fordel til studenter på gjennomføringene dag to og tre. Det beklager BI på det sterkeste, skriver hun i en e-post til VG.

Hun understreker at det aktuelle faget ikke har én eksamensoppgave, men ni ulike eksamensoppgaver ved BI grunnet 9 ulike digitale gjennomføringer på ulikt tidspunkt.

– Dette betyr at det i fjor ikke var 2 langsvarsoppgaver, men totalt 18 langsvarsoppgaver. De 18 langsvarsoppgavene dekker pensum godt. Det betyr at studenter som har jobbet godt med alle 18 oppgavene burde da også ha enn solid forståelse for hele pensum, sier han.

Karakteren blir stående

Ulstein sier karakteren studentene får i faget blir stående, men at BI ser på mulighetene for å tilby kontinuasjon etter jul.

– BI har mottatt klager fra fagansvarlige studenter i studentsamfunnet BIS på vegne av studenter som har tatt eksamen. Denne vil bli behandlet i henhold til BIs rutiner for klager på eksamen. BI vil uansett gå grundig gjennom eksamensgjennomføringen i faget og styrke kvalitetssikringsrutinene for å unngå at tilsvarende skal kunne skje i fremtiden.

Studenten mener det er synd hvis alle ender opp med å måtte ta eksamen på nytt på grunn av dette.

– Det er ganske dramatisk, siden det er rundt 3000 elever som tar dette faget. Alle som går førsteåret på BI tar dette faget. Jeg synes det er ganske sløvt av BI å bare kopiere oppgavene.

Leder for eksamensadministrasjonen sier det ikke er uvanlig å se på tidligere eksamensoppgaver med tilhørende sensorveiledning som referanse ved utarbeidelse av nye oppgaver.

– Selve eksamensoppgavene skal også gjenspeile pensum og vil da kunne ligne på tidligere oppgaver som er relevante for det, sier hun.

Publisert: 06.12.19 kl. 15:32

