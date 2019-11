FENGSLES: Paret i 20-årene må møte i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Opplysninger til VG: Foreldrepar ble etterforsket etter babydødsfall - siktet for vold mot ny baby

Et foreldrepar er siktet for grov kroppskrenkelse etter at de skal ha utsatt sin tre måneder gamle baby for vold.

Det får VG opplyst.

Mannen og kvinnen, som begge er i 20-årene, fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Ifølge VGs opplysninger er paret de samme som ble etterforsket etter at en to måneder gammel jentebaby døde i april 2016.

Denne saken har tidligere blitt henlagt.

Publisert: 29.11.19 kl. 12:50

