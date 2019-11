Daniel (13) får massiv støtte etter hjerteskjærende video til mobberne

Flere tusen personer har reagert og vist sin støtte etter at den 13 år gamle gutten fra Kristiansand tok et oppgjør med mobberne. – Daniel er en helt, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Søndag skrev VG om 13 år gamle Daniel som tar et oppgjør med mobberne. I en video på YouTube la han ut om alt det vonde han måtte bære etter flere år med mobbing.

«Jeg tenker på vonde ting hele tiden. Man får så vondt i hjertet sitt og tror ikke man er verdt noe», sier han.

Kristiansand-gutten forteller til VG at han har blitt mobbet så lenge han kan huske, blant annet for høyde og vekt.

– Jeg gjorde det for at mitt budskap skal komme ut. At barn som blir mobbet skal tørre å si ifra til en voksen de stoler på, sier Daniel til VG.

«Viktig»

Nå får han massiv støtte. Søndag kveld har nesten 5000 reagert med hjerter og likes på VGs Facebook-side. Flere hundre har lagt igjen sin støtte i kommentarfeltet.

«Så utrolig flott gutt ❤️ nydelig både utenpå og inni! Og så utrolig tøff! Jeg heier på deg, Daniel!! Jeg ble selv mobbet hele barneskolen og litt av ungdomsskolen- skulle ønske at jeg hadde vært like tøff som deg ❤️», skriver en av VGs lesere.

«Et viktig budskap fra en ung modig gutt.Alle som er foreldre må hjelpe og veilede våre barn slik at de ikke blir en mobber.Vi er deres nærmeste veiledere.Håper at du blir sett og hørt nå! Lykketil videre❤», skriver en annen i kommentarfeltet. ️

SAMMEN: Daniel og moren Tone snakker mye om de vonde tingene. Foto: Thor Benjamin Brekken, VG

– Ufattelig vondt

Videoen har også gjort inntrykk på kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). I et innlegg på Facebook takker han Daniel.

– Det gjør ufattelig vondt å høre Daniel om den mobbingen han har vært utsatt for gjennom så mange år. Samtidig er det veldig viktig at han forteller sin historie og jeg håper at alle merker seg budskapet om at barn og ungdom som blir mobbet skal si fra til en voksen, sier Sanner til VG.

Han mener at videoen også en klar beskjed til de voksne om at det er deres ansvar at barn og ungdom føler seg trygge i barnehagen og på skolen

– Daniel er en helt. Han gir barn og ungdom som blir mobbet en stemme, og forteller hvor vondt det gjør og hvilken skade det påfører. Det at han blir sittende igjen med et inntrykk om at han ikke er verdt noe - slik skal ikke barn ha det.

«HELT»: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner roser Daniel for videoen. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Daniel: Overveldet og rørt

Hjemme hos Daniel i Kristiansand har telefonen nesten ikke vært stille et sekund etter VGs sak søndag.

– Dagen har vært veldig bra. Det har vært mange kommentarer og mye å svare på. Mobilen har gått i ett - 200–300 ganger tenker jeg. Det er fra klassekamerater, Facebook-venner og ukjente. De skriver at jeg er modig og tøff. Jeg blir veldig glad, litt overveldet og rørt, sier Daniel da VG snakker med ham søndag kveld.

Han forteller at han også har fått mange kommentarer på videoen på YouTube.

– Hvordan blir det å gå på skolen mandag?

– Det aner jeg ikke. Vi får bare vente og se.

LYSERE TIDER: Flere av mobberne har bedt Daniel om unnskyldning etter at filmen ble lagt ut på YouTube. Foto: Thor Benjamin Brekken, VG

– En kamp vi må vinne

I Elevundersøkelsen for 2018 svarer 6,1 prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden, eller oftere. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra året før.

– Mobbetallene går ned, men fortsatt er det mange som blir utsatt for det. Derfor må vi fortsette kampen. Dette er en kamp vi er nødt til å vinne, sier Sanner.

I Elevundersøkelsen kommer det frem at mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, klasserommet og i korridoren på skolen. 16,1 prosent av elevene som oppgir at de har blitt mobbet svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Det er alvorlig at barn kan gå gjennom mange år i skolen uten at det blir oppdaget, eller at noen tar tak i det. Daniel er et godt forbilde for andre barn og ungdommer. Min klare beskjed til barn og ungdom er: Si ifra. Vi voksne kan gjøre noe med det. Beskjeden til alle voksne er at det ikke er lov å snu seg bort, sier kunnskapsministeren.

