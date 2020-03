SER AN: Oslos ordfører Marianne Borgen. Foto: Frode Hansen

Ingen plan B for 17. mai-feiring i Oslo

Statsministerens beskjed om årets nasjonaldagfeiring setter hjulene i sving hos 17. mai-komiteen i hovedstaden.

Søndag kveld kom beskjeden fra Erna Solberg: Hun tror det blir en annerledes 17. mai i år.

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sa statsministeren.

Den tanken har også surret i bakhodet på de som jobber med å organisere nasjonaldagsfesten i Oslo.

– Dramatisk

Men foreløpig foreligger ingen konkrete planer for alternativ feiring. Det sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til VG.

– Vi har ikke laget noen alternative feiringsplaner ennå, men det kan godt hende vi må begynne å tenke på det etterhvert. Det er ikke lagt noen konkrete planer, men vi ser på dette, om det blir nødvendig, sier hun.

Borgen sier hun er glad det fortsatt er nesten to måneder til det som pleier å være en av årets største folkefester både i hennes by og landet rundt.

– Det er ikke så lenge heller, vi får bare følge med. Vi har ikke begynt å se på det, men det skal vi gjøre nå.

– Hvilken symboleffekt vil det ha å måtte ha en alternativ 17. mai-feiring?

– Hvis vi må det, viser det jo hvilken dramatisk situasjon coronapandemien er, og alvoret i den.

Møte straks

Pia Farstad von Hall (H) er leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Hun sier hun vil ta initiativ til et komitémøte mandag for å diskutere hva som kan gjøres.

– Når statsministeren sier det hun gjør i kveld forstår vi at vi også må være forberedt på å lage en plan B, men hva den skal inneholde har vi ikke avgjort.

2020-feiringen er hennes første som komitéleder. Hun krysser fingrene for at situasjonen bedrer seg i de åtte ukene som gjenstår.

– Det tar ikke lang tid å rigge Oslo for feiring om vi kan.

KOMITÉLEDER: Pia Farstad von Hall. Foto: Privat

– Hvordan kan en plan B-feiring se ut?

– Personlig er jeg opptatt av at vi kan feire 17. mai med taler fra skoleelever og tradisjonelle hurrarop. Hvordan vi får dette til gjenstår å se. Vi har gode hjelpere ute blant folk, på skolene og i media for å nå ut til alle med 17. mai-stemning. Den siste tiden har vi også sett mange kreative løsninger for hvordan folk møtes og feirer hverandre – digitalt.

Farstad von Hall sier hun uansett gleder seg til nasjonaldagen og ser frem til å markere den.

– Så gjenstår det å se hvordan den blir. Men 17. mai-stemning må vi skape. Det trenger vi.

Både komitélederen og ordføreren understreker at det uansett er helsemyndighetenes føringer som blir utslagsgivende.

– Vi forholder oss til enhver tid til hva Folkehelseinstituttet sier, det er det som ligger til grunn for vårt arbeid, sier Pia Farstad von Hall.

