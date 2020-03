REAGERER: Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum og Hadia Tajik sitter alle i Stortingets finanskomité. I løpet av helgen skal de behandle regjeringens nye krisepakke. Foto: Terje Bendiksby

Opposisjonen skuffet: Frykter industridød

Både Frp, Sp og SV sier de er skuffet over innholdet i den nye krisepakken som statsminister Erna Solberg har presentert fredag. Alle partiene etterlyser nå tiltak for å holde industrien i gang.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er skuffet. Først og fremst fordi Regjeringen ikke gjør noe for å styrke etterspørselen i økonomien. Det er viktig at folk har noe å gjøre på jobben når de vender tilbake igjen. Det ville gitt trygghet. Dessuten moms. Dette er altfor forsiktig. Dette er ikke til hjelp for taxisjåføren eller turistbedriften. To ganger har stortingsflertallet bedt regjeringen om å gjøre mer kraftige tiltak på momsen. Derfor blir det endringer, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Samsvarer ikke

– Dette er veldig skuffende, en pakke som ikke samsvarer med behovene i norsk økonomi. Det blir en stor oppgave for oss i Stortinget nå å sørge for å bringe samsvar mellom krisepakkene og den reelle situasjonen i norsk økonomi, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Hun har en lang liste av grupper som trenger penger og myndighetenes oppmerksomhet:

– De lavest lønte rammes hardest av permitteringer. Det må vi gjøre noe med. Kommunene står midt oppe i krisen og kan ikke vente. Og industrien trenger konkrete prosjekter for å fylle ordrebøkene, sier Kaski.

Pusle-greier

– Jeg må si at jeg er skuffet, og rett og slett oppgitt, sier Sylvi Listhaug, nestleder i Fremskrittspartiet.

– Jeg hadde ventet noe annet enn slike pusle-greier, og at de hadde lært fra den første krisehelgen. Nå haster det å stimulere etterspørselen i økonomien, og spesielt i industrien. Vi må se på mulige skatteendringer på norsk sokkel for å få i gang leverandørindustrien igjen. Begynner det å knake i sammenføyningene her, så har vi et stort problem, sier Listhaug.

Kjøper tid

– Denne krisepakken bærer preg av at regjeringen forsøker å kjøpe seg tid. Og hvis det er noe folkene og bedriftene som er rammet nå ikke har, så er det nettopp tid. Den første krisepakken viste at regjeringen var på hælene. Og det viser denne krisepakken at de fortsatt er også, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Industri-pakke

Bjørnar Moxnes (Rødt) er helt enig med resten av opposisjonen om det mest påtrengende behovet:

– Det som trengs nå er en krisepakke for industrien. Vi må sikre offentlige oppdrag til leverandørindustrien, til verftene, og til bygg og anlegg. De trenger desperat oppdrag, sier han.

Moxnes vil også ha i gang de som er permitterte, slik at de kan få opplæring i bedriften:

– Det ser vi heller ingenting til. Regjeringen leverer ikke på mange av de bestillingene som kom fra Stortinget i forrige uke, sier Rødt-lederen.

Publisert: 27.03.20 kl. 13:20 Oppdatert: 27.03.20 kl. 13:37

Fra andre aviser