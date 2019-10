KRITISK: Ragnhild Vassvik (Ap) på konferansen om norsk-russisk samarbeid i Kirkenes torsdag morgen. Foto: Gisle Oddstad

Finnmarks fylkesordfører vil fjerne sanksjonene mot Putin

KIRKENES (VG) Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) ønsker å fjerne straffetiltakene som Norge innførte mot Russland i 2014.

Grensebyen mot Russland forbereder nå den store 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark i 1944 med besøk av kong Harald, statsminister Erna Solberg (H) og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov fredag.

Ragnhild Vassvik er klar på hva hun ønsker seg for å bedre forholdet mellom Russland og Norge:

– Sanksjonenes tid er forbi og de bør oppheves nå, sa Vassvik på en konferanse om samarbeid mellom Norge og Russland torsdag morgen.

– Sanksjonene hindrer næringssamarbeid, og det er nå en høyere skranke å forsere for å ta seg over grensen og finne samarbeidspartnere. Interessen for næringssamarbeid var mye større før 2014. Det er nærmest dødt nå, sier fylkesordføreren til VG.

Ta diskusjonen

SV-nestleder Kirsti Bergstø, som også er fra Finnmark, mener at effektene av sanksjonene mot Russland må på bordet:

– Vi bør ta en diskusjon om hva man vil oppnå med sanksjonene, om de virker etter hensikten, og om man ønsker at de skal fortsette, sier Bergstø til VG.

Vil ikke avvikle

Men Vassvik møter motbør fra regjeringen.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD er helt kategorisk på at sanksjonene ikke kan avvikles:

– Bakgrunnen for sanksjonene fra 2014 er Russlands annektering av Krim og aktiviteten i Øst-Ukraina. Norge er tilsluttet EUs regime, og sanksjonene er spesielt rettet mot personer og virksomheter knyttet til det som skjedde i 2014. Situasjonen er ikke endret. Det er bakgrunnen for at sanksjonene opprettholdes, sier Halvorsen.

Heller ikke Anniken Huitfeldt (Ap) vil avvikle straffetiltakene mot Russland nå:

– Sanksjonene er knyttet til Minsk-avtalen. Den er ikke oppfylt. Når avtalen oppfylles, faller sanksjonene bort, sier Huitfeldt.

Frode Berg-effekt

Ragnhild Vassvik sier at sanksjonene nå trolig rammer norsk side hardere enn russisk side:

– Mottiltakene fra Russland traff hardt, spesielt eksporten av fisk til Russland, og rammet lakseeksportører som hadde Russland som et stort marked. Nå har fisken funnet andre veier til Russland, men vi skulle gjerne hatt i gang et tettere samarbeid i forhold til oppdrett, sier hun.

Hun presiserer at den regionale dialogen mellom Finnmark og naboregionene i Russland, Murmansk og Arkhangelsk, er god. Men noe skjedde også etter at Frode Berg fra Kirkenes ble arrestert i Moskva og senere dømt for spionasje mot Russland.

– Det som skjedde med Frode Berg har fått folk til å bli mer forsiktig og reservert. Folk velger Russland bort. De velger andre samarbeidspartnere enn å reise over grensen, sier Vassvik.

