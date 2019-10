AKTOR: Her er statsadvokat Ane Evang og familiefarens forsvarer Daniel Storrvik avbildet under rettssaken som ble avholdt i Follo tingrett tidligere i høst. Foto: Tore Kristiansen

Familiefar dømt for drapsforsøk mot datter

Familiefaren (47) innrømmet å ha knivstukket datteren to ganger – men han husket ingenting fra hendelsen: «Det var som om strømmen gikk av.»

I en fersk dom fra Follo tingrett kommer det frem at den 47 år gamle familiefaren fra Afghanistan er dømt til syv år og tre måneder fensel for drapsforsøk mot datteren og for å ha pekt ut sønnen sin som gjerningsmann.

Dommen: Datteren fryktet faren og hans sinne

Tingretten mener det foreligger flere skjerpende omstendigheter i straffesaken. som skal tillegges vekt for straffutmålingen:

** Draspforsøket ble begått av fornærmedes egen far – utenfor familiens hjem og med øvrig familie til stede – etter å ha blitt med faren for å besøke nettopp familien.

** Datteren skulle kunne ha et frotrolighet og tillit til sin far.

«N.N. (datteren) utviste også i retten stor sorg og skuffelse over at hennes egen far kunne gjøre dette mot henne. Hun fryktet sin far og hans sinne, men hun hadde ikke forventet at han kunne gå så langt.», står det i dommen.

– Snakket om æresdrap

** Drapet hadde utvilsomt bakgrunn i farens kulturelle og religiøse bakgrunn. Faren mente datteren ikke oppfylte kravene han hadde stilt henne, og han reagerte da hun flyttet til et vennepar.

Ifølge dommen, var dette sterkt problematisk for faren og øvrig familie – et problem som ble forsterket av at de trodde fornærmede hadde seksuell omgang med en konkret person.

«Retten er ikke i tvil om at faren så på dette som et alvorlig brudd på hans ære, som var kjent for hans brødre, og som de hadde snakket om å løse ved såkalt æresdrap. Drapsforsøket må etter rettens syn ses på bakgrunn av dette.»

** Hendelsen har fått alvorlige konsekvenser for datteren, deriblant posttraumatisk stresslidelse, psykiske problemer og søvnproblemer.

** Alvorlige anklager mot den mindreårige sønnen sønnen som gjerningsperson, som da sto alene for å beskytte seg selv.

Fire familiemedlemmer dømt for grov vold

I dommen kommer det også frem at moren og tre søsken ble dømt til kortere fengselsstraffer for grov kroppskrenkelse mot fornærmede i forbindelse med drapsforsøket.

Retten mener volden også kan knyttes til religion og kulturell bakgrunn.

De ble også dømt for ikke å ha skaffet nødvendig og øyeblikkelig hjelp til fornæremde, som var livstruende såret, ifølge dommen.

TILFREDS: Bistandsadvokat Monica Lindbæk sier til VG at både hun og fornærmede er fornøyd med utfallet i saken. Her står bistandsadvokaten sammen med medaktor og politiadvokat Tone Riksen i Follo tingrett. Foto: Tore Kristiansen

– Fornøyd med dommen

Den fornærmede datteren ble også tilkjent nesten 400.000 kroner i erstatning, oppreisning og inntektstap.

Familien er også idømt kontaktforbud mot fornærmede i fem år.

– Med bakgrunn i den tiltalen som er tatt ut og de nedlagte påstander er vi godt fornøyd med dommen, sier fornærmedes bistandsadvokat, Monica Lindbæk, til VG.

Publisert: 23.10.19 kl. 19:30







