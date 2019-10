Haddy Njie i ny bok: Trond så langt nede at han mente det var best han forsvant

Haddy Njie beskriver i sin dagbok om mannen, Trond Giske, hvordan hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bidro til å eskalere varslingene mot ham. Hun skriver også at Giske var så langt nede at han mente det var best for dem at han forsvant.

Trond Giskes kone, Haddy Njie (40) har skrevet dagbok om sine opplevelser om det hun mener er en prosess, som førte til at Trond Giske (52) gikk av som nestleder i Ap i begynnelsen av januar i fjor.

Den såkalte Giskesaken startet i midten av desember 2017 da Dagens Næringsliv brakte de første opplysningene om at partiet sentralt hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

Njie skriver at Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelse 22. desember om at Trond Giske «ikke har så mye å gå på» – var en invitasjon til hver eneste kvinne Trond hadde kysset – om å varsle. Det går frem av Haddy Njies nye bok «Dagbok 13. desember til 13. februar» som kommer ut fredag.

GIR UT DAGBOK: Haddy Njie (40) gir ut dagboken om hvordan hun opplevde de intense vinterdagene fra 13. desember i 2017 til 13. februar 2018. På bildet ankommer hun sammen med ektemann Trond Giske (52) tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenbergs begravelse utenfor Oslo domkirke. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ble redd

I dagboks form har Njie, som er Trond Giskes ektefelle og samboer, beskrevet hvordan hun opplevde Giske-saken.

Like før jul ble det kjent at det var kommet inn flere varsler mot Giske. Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre håndterte saken for partiet, og uttalte til mediene på Stortinget 22. desember 2017 at: – Vi har fått rapporter fra kvinner som har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter. og: – Han har ikke mye å gå på.

Haddy Njie skriver i dagboken at dette gjorde henne redd.

«Kroppen ble redd før jeg skjønte hvorfor. Så slo det meg: Dette er en invitasjon. Til hver eneste kvinne Trond har kysset, prøvd å kysse, flørtet med, hatt sex med gjennom hele sitt voksne liv, til hver eneste fiende han har skaffet seg, alle som måtte ønske ham ut av politikken. Send oss en mail, og Trond er ute for godt. Han har ikke mye å gå på.»

GIFTET SEG I SOMMER: Haddy Njie og Trond Giske giftet seg i juni i Nidarosdomen i Giskes hjemby Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Dagboken beskriver også nærgående hvordan redselen grep både Njie og Giske da det mediekjøret sto på som verst med over 400 saker om Giske daglig.

– Hva er du reddest for? spør Haddy bitte lille julaften.

– At vi skal miste alt, svarer Trond. – Alt og alle. At sannheten aldri skal komme fram, fortsetter han.

De blir enige med hverandre om å si ifra hvis de oppdager trusler.

I dagboken skriver Njie, som selv er journalist, om hvordan hun opplevde journalister.

«I timer stirrer jeg ut i mørket, for å slippe å møte mitt eget. Hver gang jeg lukker øynene, ser jeg glimt av ansiktene deres. Journalister som har vært mine kolleger. I sverm i vandrehallen, med blodtørst i stemmen på nyhetene. Kommentatorene med evig fordømmelse og mørke antydninger om alt Trond kan ha gjort, det som kan komme. Ryktene alle har hørt. Partilederen, blek og selvrettferdig. Nestlederen i nettavisene, rystet. Ansiktene til varslere som sikkert ligger i sine egne senger et annet sted og håper han ikke skal overleve som politiker, ber om at han ikke skal overleve. Kanskje mener de det er det han fortjener. «

«Jeg nøler»

I kapittelet «Søndag 17. desember» gjengir Njie partisekretær Kjersti Stenseng – og om at det på dette tidspunktet ble meldt inn saker på Giske som det ikke var hold i. Hun sier at partisekretærens opplevelse var at «noen systematisk melder inn saker det ikke er hold i, og at alt fortløpende havner i avisen. Det virker organisert. Hun er bekymret for hva det gjør med partiet.»

– Legg vekk telefonen!

27. desember, romjulen. Presset er tøft på paret. Hun skriver at hun for første gang tenkte på livet hans – om han kunne overleve.

Njie beskriver en episode hvor Giske gikk frem og tilbake i rommet mens telefonen ringte og mediene ville ha kommentarer fra ham. Hun forteller at hun ba ham legge bort telefonen.

Hun sier at han da sa han måtte svare og forsvare seg.

«– Dette er det jeg kommer til å få hjerteinfarkt av. Jeg lover at jeg ikke skal gjøre slutt på det selv, men dette …

Jeg bryr meg ikke om en ukjent dame som får fortalt historien sin i avisen. Jeg bryr meg om at Trond skal overleve. For første gang tenker jeg at det ikke er noen selvfølge», skriver hun.

Hun skriver i boken av verken hun eller ektemannen mener han har utøvd ulovlig seksuell trakassering.

Hun beskriver i boken hvordan Trond Giske ikke så at han i kraft av sin posisjon, likevel tok en plass som gjorde at han ikke så. Hun kaller det «mektige menns naivitet» i boken.

– Uutholdelig umoden

Hun fortsetter:

«Trond, som kan være så samvittighetsfull, så snill, så sylskarp i analysen av ett menneske, kan også fullstendig overse et annet menneske i samme rom. Trond, som kan være en så lojal venn og god sjef, kan også gi et menneske han egentlig bryr seg om, opplevelsen av at hun er uinteressant, ikke prioritert. Makten har ikke forandret Trond så mye som man skulle tro, den har snarere forandret ham for lite. Han har ikke justert måten han møter andre på. Han har ikke enset at makten forsterker hans beste og dårligste sider. «Æ e bare Trond fra Trondhjem.» Det er en naivitet som kan være avvæpnende, men også farlig. Uutholdelig umoden. For han tror faktisk det er sant».

Lørdag 6. januar har prosessen med Støre og partiledelsen gått videre. Det er dagen før han melder at han trekker seg som nestleder.

Hun skriver.

«– Det er best for dere om jeg forsvinner, sier han.

– Du vet det ikke er sant.

– Du har ikke fortjent dette. Jeg skjønner ikke hvorfor du velger meg. Nå også.»

Hun forteller også om en episode da han forsikret henne om at han elsket henne.

Kampen om å beholde nestledervervet er over.

Hun vil ut og støtte ham og melder til VG at hun støtter ham helt og fullt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han ikke har lest boken og at han ikke ønsker å kommentere den.

