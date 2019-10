Bilistene må vente: Blir ingen skattefradrag for bompenger nå

En av de store Frp-seirene i ny regjering var at det skal innføres skattefradrag for dem som betaler mest bompenger. Men det skjer ikke nå.

Oppdatert nå nettopp







*I denne saken har vi samlet de viktiste nyhetene for bilistene fra statsbudsjettet*

Da Høyre, Frp, Venstre og KrF i starten av året ble enige om en regjeringsplattform, sto det nemlig at det skal innføres et fradrag for bompengeutgifter.

Altså at det skal være mulig for folk som har store utgifter til bompenger å trekke det fra på skatten. Frp feiret dette som et av sine største gjennomslag på bompenger.

Men bilistene må smøre seg med tålmodighet.

Det ble klart da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i dag, uten noen ordning for skattefradrag på bompenger.

– Vi har prioritert å følge opp bompengeavtalen, som gir mer lettelse i bompenger og som gir raskere effekt for bilistene, skriver statssekretær Lars Joakim Hanssen, som nå er Siv Jensens rådgiver, i en sms til VG.

OPPRØR: 2019 ble bompengeopprørets år, med store prostester mot bompenger over hele landet, men spesielt på Vestlandet. Foto: Espen Rasmussen

NAF er skuffet

– Dette er veldig skuffende, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til VG.

De hadde forventet at regjeringen ville levere på dette nå, ettersom det er et tiltak det er snakket mye om. NAF hadde til og med regnet på hvordan et slikt fradrag burde se ut – i påvente av hva som skulle komme i statsbudsjettet.

Flere bilnyheter: Avgift på biodrivstoff

De ville argumentere for at bunnfradraget settes lavt – altså at flere får avdrag, ikke bare de som har aller høyest utgifter.

– Motstanden mot bompenger flere steder i landet viser at strikken er strukket langt, og mange opplever at de betaler dyrt når de er avhengige av bilen på hverdagsreisen. Et skattefradrag kunne bidratt til å lette bompengebelastningen, sier Ryste.

1,4 milliarder til bompenger i distriktene

Regjeringen påpeker at de derimot vil redusere bompengene med 1,4 milliarder i distriktene.

– Dette er en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld. I 2020 prioriteres E18 Arendal-Tvedestrand, riksvei 13 Hardangerbrua, E6 Hålogalandsbrua og E136, påpeker statssekretær Hanssen.

Dette budsjettet blir lagt frem av en flertallsregjering - altså er det et budsjett som allerede har flertall i Stortinget. Slik har det ikke vært de siste årene, når enten KrF eller Venstre har stått utenfor.

Andre bilnyheter i statsbudsjettet

Innfører full avgift på biodrivstoff med palmeolje

93 millioner liter av biodrivstoff solgt i Norge i fjor kom fra palmeolje. Regjeringen vil ikke forby palmeolje, men endrer avgiftene. Regjeringen fjerner et fritak for veibruksavgift som denne typen biodrivstoff tidligere hadde.

93 millioner liter av biodrivstoff solgt i Norge i fjor kom fra palmeolje. Regjeringen vil ikke forby palmeolje, men endrer avgiftene. Regjeringen fjerner et fritak for veibruksavgift som denne typen biodrivstoff tidligere hadde. Les mer om det her

Taper stort på elbilfordeler

Elbilfordelene - som fritak for engangsavgift og moms - står fortsatt støtt. Og det skal de gjøre til neste stortingsvalg i 2021.

Det byr imidlertid på inntektsutfordringer for staten.

For når

Fritaket for moms (merverdiavgift) for elbiler kostet staten 7,7 milliarder milliarder kroner i tapte inntekter i 2019, anslår statsbudsjettet. Fritaket for engangsavgift er anslått til 3,3 milliarder kroner.

Elbilfordelene - som fritak for engangsavgift og moms - står fortsatt støtt. Og det skal de gjøre til neste stortingsvalg i 2021.Det byr imidlertid på inntektsutfordringer for staten.For når 45 prosent av alle biler som er solgt så langt i år er elbiler, betyr det altså at 45 prosent av alle biler er fritatt engangsavgift. Allerede i september i år var det blitt solgt like mange elbiler som i hele fjor til sammen.Fritaket for moms (merverdiavgift) for elbiler kostet staten 7,7 milliarder milliarder kroner i tapte inntekter i 2019, anslår statsbudsjettet. Fritaket for engangsavgift er anslått til 3,3 milliarder kroner.

Dyrere å forurense, men bilistene vernes

Finansminister Siv Jensen

Avgiften på bensin og diesel består nemlig av både CO2-avgift og veibruksavgift. Så når Venstre har fått økt CO2-avgiften, har Frp fått inn å senke veibruksavgiften.

Prisene skal ikke gå opp. Bilistene er dermed skjermet for avgiftsøkningen.

Finansminister Siv Jensen lekket i forrige uke nyheten til VG om at den økte CO2-avgiften på fem prosent ikke skal ramme bilistene. Venstre feiret den økte CO2-avgiften som en stor seier, men Frp har fått inn at det ikke skal gå ut over besin- og dieselprisene.Avgiften på bensin og diesel består nemlig av både CO2-avgift og veibruksavgift. Så når Venstre har fått økt CO2-avgiften, har Frp fått inn å senke veibruksavgiften.Prisene skal ikke gå opp. Bilistene er dermed skjermet for avgiftsøkningen.

Omregistreringsavgift

Omregistreringen prisjusteres, altså økes den i tråd med prisøkningen i samfunnet for øvrig.

Det som ikke kom

Ingen veiprising

Hva er det egentlig som skal erstatte bompenger i fremtiden? Skal vi alle ha GPS på bilene som ser hvor mye vi faktisk bruker veiene - og regningen bli deretter? Det får vi ikke svar på i dette statsbudsjettet. For bompengeavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre sier at veiprising uansett ikke skal innføres før neste stortingsvalg - i 2021.

Vrakpant

Her skjer det ingen endringer.

Publisert: 07.10.19 kl. 10:32 Oppdatert: 07.10.19 kl. 10:54







Mer om