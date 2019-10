FUNNET DØD: Daisy Maï Tran (28) ble funnet død 2. juni. Foto: Privat

Snartemo-nabo: – Det er en kjempelettelse

SNARTEMO (VG) I flere måneder har det lille lokalsamfunnet rundt Snartemo lurt på hva som skjedde natt til 2. juni, da Daisy Maï Tran (28) og hennes litauiske venninne ble påkjørt.

Daisy døde av skadene, mens venninnen ble alvorlig skadet. Politiet har etterforsket saken siden i sommer, men til tross for gjentatte oppfordringer har ingen meldt seg og innrømmet at de kjørte på de to kvinnene.

Onsdag kunne politiet meddele at de har pågrepet en lokal mann i 20-årene, som er siktet for uaktsomt bildrap.

– Det er en kjempelettelse, faktisk, sier Nicklas Eide Kildal (31) som bor i området til VG.

Fra kjøkkenvinduet sitt kan Kildal peke opp på ulykkesstedet. Han har besøkt stedet onsdag, og var selv i nærheten ulykkesnatten. Kildal kjente ingen av jentene, men hadde møtt dem kort tid før påkjørselen.

– De som har gjort dette får stå opp for det. Jeg håper familien hennes får fred. Jeg tenker mest på de andre i denne situasjonen. Det er mange som er mye hardere berørt enn oss, sier Kildal.

Det er fortsatt ukjent hvordan siktede stiller seg til siktelsen. Onsdag har han vært avhørt i flere timer.

- Min klient forklarer seg for politiet. Vi har sittet i avhør flere timer i dag, og tar en pause. Avhøret er ikke ferdig, og jeg vil derfor ikke kommentere saken, sier mannens forsvarer Berit Knudsen til VG.

– Jeg skjønte at noe var galt

Kildal og flere andre, deriblant Daisy Maï Tran, hadde festet etter å ha jobbet dugnad for å lage Norges første Bivrost-festival, som skulle gå av stabelen tre uker senere, på en gammel heiegård på Snartemo i Vest-Agder.

Han forteller at han i fem-sekstiden på morgenen i juni støtte på en kvinne som sa han måtte komme seg ned til veien.

– Hun klarte ikke å redegjøre for situasjonen noe mer enn det. Da jeg kom rundt svingen så jeg at det var full utrykning, forteller han.

– Jeg skjønte at noe var galt, men jeg vet ikke hvem det var for det skjedde ganske mye.

LETTET: Nicklas Eide Kildal (31) sier han er lettet over at noen nå er siktet i saken. Foto: Sofie Amalie Hoff Fraser

Siktede skal ha vært på fest

Ifølge VGs opplysninger skal den siktede mannen ha vært til stede på en annen fest som ble avholdt i dalen samme natt som påkjørselen skjedde. Politiet har også siktet ham for promillekjøring.

Nicklas Eide Kildal forteller at hans hovedteori hele tiden har vært at den eller de som var ansvarlig for påkjørselen var deltager på den andre festen.

– Det tok nesten en uke etter ulykken før vi fikk høre at det hadde vært en fest litt lenger opp, forteller han.

Kildal og de andre tok kontakt med politiet straks de fikk høre at det også hadde vært enda en fest i området.

– Politiet sa at de hadde kontroll på den andre festen, og da tenkte vi at det måtte være der.

ÅSTEDET: Daisy Maï Tran ble funnet død i dette krysset. Like ved lå hennes litauiske venninne hardt skadet. Foto: Helge Mikalsen

– Hvordan har det vært å ha dette hengende over seg i så mange måneder?

– Det har vært skikkelig rart. Jeg merket det på folkene på butikken at det var liksom ett eller annet de ikke hadde fått svar på. De smilte fremdeles, men klarte ikke å se på meg, sier han.

Kildal forteller at han og de andre deltagerne på festen har snakket masse om ulykken, og at det har vært rart å gå forbi ulykkesstedet.

