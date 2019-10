MÅ REAGERE: SV-leder Audun Lysbakken er medlem i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, og vil nå fremme et forslag om at Norge stopper våpeneksport til landet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil stanse norsk våpeneksport til Tyrkia: - Kurderne er blitt forrådt

SV vil stoppe norsk eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia så lenge krigen mot kurderne pågår.

– Det er en voldsom tragedie det som nå holder på å skje, der altså kurderne som har vært spydspissen i kampen mot IS blir forrådt av Donald Trump og invadert av NATO-landet Tyrkia, vår allierte, sier SV-leder og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen Audun Lysbakken til VG.

Han sier at de nå raskest mulig vil fremme et forslag i Stortinget om å stoppe norsk eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia.

– Det er flere grunner til at det som skjer nå er så voldsomt alvorlig: Det betyr en ny krig i Syria, det kan bety en ny flyktningkrise - og det kan bety at mange av de IS-krigerne kurdiske styrker har tatt til fange havner på rømmen og på frifot, sier Lysbakken.

Han mener det er uforståelig at Vesten, NATO og Norge ikke står mer tydelig opp mot den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

– At Stoltenberg sier han stoler på at Tyrkia vil vise tilbakeholdenhet, sammen med en spak oppfordring til tilbakeholdenhet fra den norske regjeringen er pinlig passivt. Vi mener det ikke er grunn til å stole på ham, og at den riktige norske responsen bør være en kraftig protest. I en slik situasjon er det naturlig at det reageres med sanksjoner, mener Lysbakken.

I eksportmeldingen for 2018 kommer det frem at Norge eksporterte våpen og forsvarsmateriell for 41,391 millioner kroner til Tyrkia, og at eksporten til landet har økt de siste årene.

Totalt eksporterte Norge a-materiell, som omfatter blant annet våpen og ammunisjon for 37,418 millioner til Tyrkia, mens andelen b-materiell, som er andre forsvarsrelaterte – ikke-dødelige varer, utgjorde 3,973 millioner kroner.

Tyrkia er et alliert NATO-land, og det er derfor åpent for Norge å eksportere våpen, ammunisjon og annet militært materiell til landet.

Også i fjor ble det fremmet et forslag til Stortinget om å stoppe norsk våpeneksport til Tyrkia, som følge av landets militæroperasjon i Syria.

Forslaget, som da ble fremmet av Rødt og SV, ble da nedstemt av Stortinget.

Onsdag ettermiddag startet Tyrkia en militær operasjon i den nordøstlige delen av Syria, på direkte ordre fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge Erdogan skal operasjonen «hindre dannelsen av en terror-korridor langs vår sørlige grense», som han skrev på Twitter før angrepet startet.

Kurdiske styrker meldte onsdag kveld at to sivile skal ha blitt drept etter et tyrkisk flyangrep mot kurdiskkontrollerte områder i Syria.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, og ba landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.

– Vår allierte Tyrkia har legitime utfordringer i forhold til sin egen sikkerhet. De har flere millioner flyktninger fra Syria på sitt territorium. NATO er blitt orientert av det tyrkiske lederskapet om deres operasjon i Nord-Syria. Det er viktig å unngå handlinger som kan destabilisere og øke spenningen i regionen, sa Stoltenberg.

Angrepene skal ha konsentrert seg om områdene Ras al-Ayn, Tell Abyad, Qamishli og Ain Issa. Journalister og andre øyenvitner meldte om fly i lufta og eksplosjoner på syrisk side.

I en pressemelding onsdag skriver Røde Kors at organisasjonen er bekymret for situasjonen i nordøst i Syria etter at konfliktnivået øker:

– Situasjonen i nordlige og nordøstlige Syria er veldig kompleks, og involverer mange ulike internasjonale-, regionale- og lokale aktører. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye, sier Tørris Jæger, utenlandssjef i Røde Kors i Norge i pressemeldingen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal minst åtte sivile liv ha gått tapt i onsdagens angrep, av totalt elleve døde.

Publisert: 09.10.19 kl. 20:40







