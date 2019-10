ÅSTEDET: Snart er det gått ett år siden Anne-Elisbeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt her i Sloraveien 4 i Lørenskog. Politiet står foreløpig uten svar i saken. Foto: Jørgen Braastad, VG

Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mål om å løse saken i løpet av 2019

Øst politidistrikt mener de kan få svar på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen før året er omme. Nå venter de svar på sentrale undersøkelser.

Nå nettopp







Etterforskningsleder Tommy Brøske innser at Øst politidistrikt har stor fallhøyde, men sier det likevel:

– Vi har fortsatt en målsetting om å løse saken i løpet av 2019, men samtidig nærmer vi oss raskt et nytt år.

Det er første gang politiet uttaler offentlig at de har et mål – og at det er muligheter for – å løse saken innen årets utgang.

– Vi holder på med relevante prosjekter og oppgaver som kan være med på å gi en oppklaring, men å oppgi oddsen eller å anslå prosentvis hvor stor sjansen er for en oppklaring innen 2019, det tør jeg ikke, sier Brøske i et intervju med VG.

VG får opplyst at spesielt undersøkelsene på åstedet regnes som svært sentrale for å kunne løse saken. Her venter politiet svar på tekniske undersøkelser som kan ha potensial til å gi helt avgjørende svar.

Et generelt eksempel er om politiet skulle klare å rekonstruere en DNA-profil.

VG har tidligere omtalt at politiet sitter på flere tekniske funn fra åstedet, blant dem spor som kan indikere at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for voldshandlinger i boligen. Det er også gjort funn og videre undersøkelser av flere personlige eiendeler som tilhører kvinnen.

VURDERER DUSØR: Ektemann Tom Hagen og resten av familien vurderer nå om en pengedusør er det som skal til for å kunne få svar som leder til oppklaring. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Tiden vil vise

31. oktober har det gått ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Til tross for en omfattende og bred etterforskning er kvinnen fremdeles forsvunnet, og ingen er pågrepet.

– Dere har jo sagt tidligere at dere er optimistiske med tanke på oppklaring av saken, er det noe som er annerledes nå?

– Vi har fortsatt troen på at vi skal klare å løse saken. Det er klart at det er stor fallhøyde i et slikt sitat, men jeg sier det fordi det per nå vår oppfatning slik saken og etterforskningen står nå. Så vil tiden vise om vi lykkes, sier Brøske.

Politiet har av prinsipp ikke villet kommentere om det er mistenkte eller siktede på flere måneder. Tidligere i helgen skrev VG at familien nå vurderer en dusør for å kunne få svar som kan føre til oppklaring i saken.

les også Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer dusør

– Svaret kan ligge i materialet

Etterforskningsleder Tommy Brøske har tidligere uttalt til VG at svaret på spørsmålet om hvem som står bak forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen allerede kan ligge i etterforskningsmaterialet.

– Kan det være at dere allerede har aktuelle navn på gjerningspersoner inne i materialet som er samlet inn?

– Jeg har ikke noe annet å tilføye her enn det vi har sagt før om dette temaet, sier Brøske.

Bistandsadvokat Svein Holden, sier til VG at de ser positivt på at politiet ser gode muligheter til å oppklare saken.

SKOAVTRYKK: På en pressekonferanse tidligere i år gikk politiet ut og etterlyste de som hadde kjøpt Sprox-sko, med denne typen såle, kontant hos butikkjeden Spar Kjøp. Tommy Brøske uttalte at de knytter et Sprox-avtrykk i boligen, til Hagens forsvinning. Foto: Tore Kristiansen, VG

En dusør kan potensielt gi politiet tips fra personer som sitter inne med informasjon de tidligere ikke har villet gi, samtidig som en dusør også kan gi politiet mye ekstraarbeid.

Viktige prosjekter

I året som har gått har politiet arbeidet med flere store prosjekter knyttet til saken.

VG har omtalt flere av disse prosjektene, og de viktigste har vært:

** Omfattende undersøkelser av trusselbrevet og konvolutten som lå igjen i boligen, som har ledet dem til en norsk butikkjede som utsalgssted.

** Sko-prosjektet, som har ført dem til et avtrykk flere steder i boligen av skotypen Sprox med skonummer 44, 45 eller 46.

** Undersøkelser av stripsen som lå igjen på åstedet har ledet dem til butikken Biltema

NABOLAGET: Sloraveien 4 ligger i et rolig nabolag på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Hagen-boligen ligger nederst i blindveien. Foto: Jørgen Braastad, VG

** Grunnleggende undersøkelser på åstedet og sikring av mulige DNA-spor og tekniske funn på åstedet.

** Undersøkelser av interessante biler er nå snevret inn til mellom 10–20 biler innenfor et gitt tidsrom mellom 09.14 til 14.30-tiden, da ektemannen kom hjem til boligen og fant at kona var borte.

** Omfattende avhør av naboer, slektninger, kolleger og andre med nære eller fjerne forbindelser i saken.

** Kartlegging av alle bevegelser i området rundt Sloraveien 4.

Publisert: 14.10.19 kl. 19:28







Mer om