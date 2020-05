FUGLEREDE: Slik så det ut i fugleredet da Pernille Skaar og samboeren fant det i takrennen. Foto: Privat

Fant fugleunge i rede fullt av søppel

Da Pernille Skaar og samboeren oppdaget en liten fugleunge i takrennen sin, lå den i et rede sammen med plastavfall.

Paret fant redet i takrennen sin i Skien for rundt en uke siden, da de skulle male huset.

Blant flere tomme reder på taket hørte de noen lyder i et av dem, og fant en liten fugleunge liggende i et rede delvis bygd av materialer som egentlig hører hjemme i søppelet.

– Det var jo litt sørgelig å se, stakkars lille fugl, sier Pernille Skaar.

Skaar forteller at de ikke har sett noe til foreldrene til fugleungen.

Kan føre til skader

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, John Atle Kålås, sier at plast i fuglereder ikke er uvanlig og at det i enkelte tilfeller kan føre til skader.

– Det er godt kjent med plast i fuglereir, særlig fra sjøfuglkolonier, og det kan være fare for at fuglene henger seg fast. Det er ikke særlig bra, sier han.

Grunnen til at plast havner i fuglereder er at det kan minne om ting som allerede eksisterer i naturen, forteller seniorforskeren.

Likevel trenger det ikke å være farlig for fugleungen, om den for eksempel skulle spise noe av det, mener Kålås.

– Plast i reder er aldri bra, men vanligvis vil fugler gulpe opp igjen ting som ikke er mat, som for eksempel beinrester, så jeg tror ikke det vil være et stort problem om fuglen får i seg litt plast.

– Best å la de være i fred

Siden samboerparet oppdaget redet har de latt fugleungen være i fred på taket.

– Vi hører fremdeles at den driver å skråler, så fuglen er fremdeles i live. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men vi tenkte at vi skal la det være i fred. Men det er jo veldig sørgelig, sier Skaar.

Avgjørelsen om å la den være får støtte fra Kålås.

– Det er riktig. Det beste er å la de være i fred.

Publisert: 13.05.20 kl. 19:50

