Adressa: Ehsan Abbasi (16) og søsknene sendes til Afghanistan uten moren

Det bekrefter Abbasi-familiens advokat Erik Vatne til avisen.

Toini Thanem

NTB

Natt til lørdag ble Ehsan (16), Taibeh (20), Yasin (22) og moren Atefa Rezaie hentet av politiet i Trondheim, og senere tvangsutsendt av landet.

Ifølge Adresseavisen mellomlandet familien i Istanbul, hvor morens helsetilstand ble så dårlig at familien ikke ble sendt videre til Kabul i Afghanistan.

Nå melder familiens advokat, Erik Vatne, at morens helsetilstand ikke er bedret, og at det derfor ble besluttet at hun skal returneres til Norge.

Barna skal likevel uttransporteres som planlagt, sier advokaten til avisen.

Sterke reaksjoner

Tvangsutsendelsen lørdag skapte sterke reaksjoner i Trondheim, og flere hundre mennesker protesterte ifølge Adresseavisen. Saken har engasjert lokalsamfunnet i flere år, helt siden familien mistet oppholdstillatelsen i oktober 2014.

Søndag kveld holdt Rødt Oslo, Oslo SV og Amnesty også demonstrasjon mot Afghanistan-returen utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Demonstrantene mener det ikke er trygt for familien å returnere til landet.

Nylig ble Afghanistan kåret til verdens farligste land i Global Peace Index , og i 2018 ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE sa lørdag til NRK at nemnda grunnet taushetsplikt ikke kan gi en begrunnelse for hvorfor familien nå blir sendt ut av landet.

Publisert: 16.06.19 kl. 20:51