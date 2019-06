Abort-demonstrasjon: – Skammelig at vi må kjempe for dette

STORTINGET (VG) «Mitt valg, min kropp – fortsatt selvbestemt abort!» roper demonstrantene som har samlet seg foran Stortinget – som i kveld behandler forslaget om fosterreduksjon.

Oppdatert nå nettopp







Det er timer igjen til et fullsatt storting etter all sannsynlighet vedtar innstramminger i abortloven – og utenfor nasjonalforsamlingen har demonstrantene samlet seg for å lytte til appeller, rope slagord og vise sitt sinne.

Det er forslaget om fosterreduksjon som KrF kjempet inn under regjeringsforhandlingene, som skal behandles torsdag kveld.

Nestleder og landsbruks- og matminister Olaug Bollestad har sagt til VG at dette for KrF handler om å velge vekk én for en annen, en seleksjon som er en juridisk, etisk og medisinsk utfordring.

Partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har sagt at de med dette har fått gjennomslag for et samfunn med plass til alle.

les også Tvillingabort skal til nemnd – Ap varsler omkamp

– Drakten uttrykker sinnet mitt

Demonstrantene VG møter utenfor uttrykker raseri, oppgitthet og frykt. Blant dem er Sonia Arisland som er iført «Handmaid’s tale»-kostyme.

– Dette er et alvorlig angrep på mine, min datters og alle kvinners rettigheter, sier hun.

PROVOSERT: – Jeg håper at disse politikerne møter en kvinne som har blitt utsatt for en av nemndene som de har satt i stand. Og da får høre historien om hvordan det var, sier Sonia Arisland. Foto: Odin Jæger / VG

– Når man først begynner med den type angrep på våre rettigheter som et politisk forhandlingskort for å beholde en maktposisjon, da er ikke veien lang før det blir enda verre.

– Som i «Handmaid’s tale»?

– Ja. Det er selvfølgelig et overdrevent virkemiddel, vil noen mene, men når man ser hva som skjer i Alabama og andre steder, så tenker jeg at vi ikke skal fire noe på rettighetene vi har.

les også Ap ut før abortavstemningen: – En trist dag

Hun føler at drakten uttrykker noe av sinnet hun kjenner på – og sier at hun rett og slett er rasende.

– Å tillate at noen få kristenkonservative krefter skal bestemme over alle kvinner i Norge, er så provoserende at jeg har ikke ord.

Arisland sier at hun håper at politikerne som stemmer for dette sover litt dårligere.

– At de skammer seg. At de innser hva som er sin egen motivasjon for dette, som da tydeligvis er bare makt, sier hun.

– Iscenesetter hjemmeabort

Influenser Christina Fraas og to venninner skiller seg ut blant regnjakker og jeans. Blodrøde underliv har hun vist frem før, senest natt til torsdag, da hun fikk med seg 30 kvinner i en Instagram-protest:

Mens de fleste lå og sov, publiserte Fraas 30 forskjellige portretter av kvinner i hvitt undertøy, med blodig underliv og strikkepinner i hendene.

les også Unge jenter skremmes med dramatiske abort-bilder

BLODIG: Christina Fraas stilte med sterke virkemidler under demonstrasjonen. Foto: Odin Jæger

– Vi iscenesetter en farlig hjemmeabort. Mange synes det er ekkelt og skummelt – og vi håper det fører til er at folk skjønner at dette er en blodig sannhet, sier hun til VG.

– Dette er et steg i helt feil retning. Når vi først gjør en endring, så er det veldig lett å gjøre flere og flere. Vi ser hva som skjer utenfor Norge.

Hun mener at regjeringen her viser at den ikke stoler på at kvinner kan ta det beste valget for seg selv.

– Det er skremmende. Vi er her for å si ifra at det er helt sykt at det skal gjøres en endring i abortloven.

Støre: – Vi må være på vakt

AP-leder Jonas Gahr Støre befinner seg også utenfor Stortinget. Han ser utover forsamlingen som han kaller opptakten til avstemmingen – hvor en fulltallig Arbeiderparti-gruppe vil stemme imot.

– Det vi lærte i fjor høst, var at det mange har sett på som en selvfølge ikke er en selvfølge. Erna Solberg var villig til å sette retten til selvbestemt abort i spill på et stort område, nemlig kvinnes rett til å ta abort ved alvorlig sykdom hos fosteret, sier Støre.

«KAMPEN MÅ FORTSETTE»: AP-leder Jonas Gahr Støre var til stede i duskregnet utenfor Stortinget. Foto: Odin Jæger / VG

les også Støres taktiske spill om abort

Han kaller det som nå skjer en påminnelse om at kampen må fortsette og at folk må våkne.

– Når jeg løfter blikket og ser ut i verden, så ser jeg at det foregår et angrep på retten til selvbestemt abort. I USA står det et formidabelt slag. De ønsker at grunnloven skal endres for at rettigheten skal trekkes i tvil, sier Støre til VG.

les også Ekteparet Carol og James: – Vi er stolte av at Alabama leder an i abortkampen

Han frykter at noen tenker at USA er langt unna, at debattene er annerledes og at det som skjer der, ikke vil skje i Norge.

– Det har vist seg feil før. Det er mange politiske vinder som begynner å blåse i USA, og så når de Europa, sier han.

– Det er naivt å tenke slik. Vi må være på vakt.

Søskenpar: – Skammelig

Menn er i mindretall utenfor Stortinget, men noen, blant annet Rødt-leder Bjørnar Moxnes og altså AP-leder Jonas Gahr Støre, er til stede. Det er også Kristoffer Bjørgan Østby, som protesterer sammen med søsteren Kristine Bjørgan Østby

Det har de gjort «hver forbanna gang», sier de til VG.

SØSTER OG BROR: Kristoffer og Kristine Bjørgan Østby er skremt over det som skjer i USA. Foto: Odin Jæger / VG

– Og nå står vi her nok en gang for å forsvare helt basis kvinnerettigheter. Det begynner å bli ganske irriterende. Vår såkalte feministiske statsminister legger kvinners rettigheter på bordet for å beholde en makt hun absolutt ikke fortjener, sier Christin.

– Det er skammelig at vi må kjempe for dette. Det blir rett og slett for dumt, sier broren hennes.

les også Fornuftig om tvillingabort

De sier at de er skremt over det som skjer i USA, og mener at også Norge tar et stort steg i feil retning.

– Selve endringer er det mange som bagatelliserer, men det at vi forringer abortloven for første gang på 40 år er ekstremt skremmende, sier Christin.

– Politisk hestehandel

Cathrine Linn Kristiansen viser fingeren til Stortinget. Bokstavelig talt. Hun bærer på Kvinnefrontens røde hånd.

ER SELV TVILLING: Cathrine Linn Kristiansen mener at de som synes fosterreduksjon er etisk problematisk, kan la være å gjøre det selv – og ikke frata andre kvinner rettigheten. Foto: Odin Jæger / VG

– Jeg er egentlig veldig lei. Jeg var med å arrangere demonstrasjonen i fjor høst da vi vant en halvveis seier angående paragraf 2C. Det er vi glade for, men i stedet har de nå gått for fosterreduksjon, som gjelder så få kvinner årlig. At det i det hele tatt skal være en politisk debatt ..., sukker Kristiansen

Hun mener at regjeringen gått inn for en politisk hestehandel – en byttehandel for å få sitte i regjering.

– Dette er en protestere mot at et lite parti med litt over to prosent på meningsmålinger skal få lov til å definere alle norske kvinners liv på denne måten.

Hun mener KrF bruker konstruerte begreper, som sorteringssamfunn, for å skape en følelse av at fostre blir diskriminert.

– Man kan ikke gi menneskerettigheter både til fostre og kvinner. Man må velge. Og kvinnen er valgt. Vi kan ikke få i pose og sekk.

Publisert: 13.06.19 kl. 21:05 Oppdatert: 13.06.19 kl. 21:21