Frp-Limi: Leter etter slanke-løsning på bomprosjekter

Leder Hans Andreas Limi i Frps stortingsgruppe peker på at fjerning eller nedskalering av samferdselsprosjekter kan være løsningen på bompenge-knipen.

Det kom frem etter et møte i Fremskrittspartiets stortingsgruppe tirsdag ettermiddag. Frps stortingspolitikere var innkalt til møte foran det bompenge-dominerte landsstyremøtet onsdag.

Frps stortingsgruppe er opptatt av å redusere omfanget av både eksisterende og kommende bompengefinansierte byvekstavtaler.

Vil gjennomgå bompengepakker

Hans Andreas Limi henviser til partiets bompenge-resolusjon fra landsmøtet i mai. Der gikk landsmøtet inn for å saumfare bompengepakkene.

«Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.»

I tillegg vedtok Frp-landsmøtet at dagens byvekstavtaler som forutsetter nullvekst i biltrafikken – i stedet må handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.

NY VEI: Ny E18 gjennom Bamble kommune i Telemark er en av strekningene som Stortinget har utsatt i to uker av hensyn til Frps landsstyremøte. Nå vil ikke Frp lenger garantere at de vil stemme for, slik de varslet i forrige uke. Foto: Alf Øystein Støtvig, VG

– Alle ønsker at vi skal klare å levere noe som bidrar til lavere bompengebelastning, spesielt opp mot disse bypakkene. Så får vi se hva vi kan få til på dette. Det regner jeg med at landsstyret også vil bekrefte, sier Limi til VG utenfor sitt kontor på Stortinget etter møtet i Frp-gruppen.

Flere fylkesledere har lagt et enormt press på Limi og partileder Siv Jensen de siste dagene – ved å kreve en tydelig seier i regjeringen i bompengesaken – eller vurdere å forlate regjeringen.

VG kjenner til at noe av målet med onsdagens landsstyremøte blir å finne hvor smerteterskelen er for Frp i bompenge-spørsmålet.

Sliter med Venstre

– Kan det bli andre måter å finansiere de bompengebaserte bypakkene som nå er utsatt behandlet i Stortinget, Limi?

– Det er mange måter å gjøre dette på. Men Venstre er jo for disse bypakkene. Så har vi på vår side advart mot disse lenge. Vi diskuterte dette i regjeringsforhandlingene på Granavolden. Vi har det også med i vår landsmøteresolusjon, minner Limi om.

Så sier han:

– Vi må se på omfanget og hele innretningen. Vi må kanskje fjerne prosjekter eller nedskalere hele pakkene for å redusere bombelastningen.

– Frp-exit ikke tema nå

– Diskuterte dere om det er et alternativ at Frp går ut av regjeringen på bompengesaken?

– Det er ulike oppfatninger om det. Men uansett; vi er ikke der nå. Vi må se hva vi kan få til. Det ville jo være dumt å kaste kortene før vi har begynt å spille, svarer Limi. Han varsler at en Frp-exit fra Solberg-regjeringen neppe vil være tema på onsdagens landsstyre heller.

– Du tror det går an å komme frem til noe sammen med Venstre og KrF?

– Det vil tiden vise. Det spørs hvor dyktige vi er til å forhandle. Men vi har jo fått til ting før. Vi får se, svarer Hans Andreas Limi.

Utsatte bomsaker

Tidligere tirsdag kunne VG fortelle at Fremskrittspartiet ikke lenger kan garantere at de vil stemme for de to bompengefinansierte veiprosjektene som regjeringspartiene har fått utsatt i Stortinget.

De to veisakene er ferdig behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og de formelle vedtakene skulle fattes i stortingssalen onsdag.

Men tirsdag formiddag ble begge sakene utsatt. VG har fått bekreftet at ble utsatt på Fremskrittspartiets initiativ, men etter ordre fra statsminister Erna Solberg (H).

I innstillingen som kom i forrige uke, bekreftet Frps tre medlemmer i komiteen at de ville stemme for prosjektene E18 Langangen – Dørdal i Telemark, og E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag. Begge er delvis finansiert med bompenger og skal bygges av Nye Veier AS.

Til sammen skal det innkreves 10,1 milliarder kroner i bompenger på de to nye strekningene.

Men nå tar Morten Stordalen (Frp), første nestleder i transportkomiteen, et stort forbehold om partiets støtte til de to prosjektene.

– Det må vi vurdere og komme tilbake til da sakene ikke skal behandles før 19. juni, skriver Stordalen i en SMS til VG.

Solberg delaktig i utsettelsen

Solberg bekrefter overfor VG at hun var delaktig i utsettelsen.

– Det er Stortinget som bestemmer sin dagsorden, men mitt tydelige råd var at saken ble utsatt, slik at de tre bompengeproposisjonene vil bli behandlet samtidig, sier hun til VG.

Formelt er begrunnelsen at Stortinget skal samle opp tre slike veisaker i samme debatt før sommeren. Den tredje veisaken er godkjenning av en E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland, som også skal finansieres delvis med bompenger. Den saken ligger fortsatt til behandling i komiteen, og innebærer innkreving av 5,4 milliarder kroner fra bilistene.

Til sammen skal det med andre ord før Stortinget tar sommerferie, behandles bompengeprosjekter for totalt 15 milliarder kroner i bompenger.

En ledende Frp-politiker bekrefter imidlertid overfor VG at partiet ikke ønsket denne debatten samme dag som Frps landsstyre holder et ekstraordinært møte om partiets bompenge-krise.

– Ingen endringer

Komitéleder Helge Orten (H) i transportkomiteen avviser imidlertid at de to utsatte veisakene skal tilbake til komiteen, selv om Frp nå tar forbehold:

– Nei, de innstillingene som er avgitt er ferdigbehandlet i komiteen. Det blir ikke noen endringer på det, skriver Orten i en tekstmelding til VG.

Ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn, er skikkelig irritert på utsettelsen av stortingsbehandlingen av bompengeprosjektet E18 Langangen-Dørdal i Telemark.

– Det er direkte useriøst. Spesielt overfor lokalbefolkningen som blir berørt av dette prosjektet, er utsettelsen negativ. Den skaper bare mer usikkerhet, sier Kåss som er tidligere statssekretær i Stoltenberg-regjeringen.

