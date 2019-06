FRUSTRERT: Iris Kristin Lid er frustrert over at hun ikke kan bade sønnen William (3) hjemme. Foto: PRIVAT

Askøy: Må kjøre gjennom bomringen for å bade William (3)

William (3) fra Askøy har eksem, og må ha oljebad tre ganger i uken. Etter vannskandalen blir mamma Iris Kristin Lid nødt å kjøre gjennom bomringen for å få badet sønnen.

Nå nettopp







– Det er prinsippet – at jeg må kjøre bort for å bade barnet mitt. Det virker så meningsløst, sier småbarnsmamma Iris Kristin Lid til VG.

Sønnen hennes, William (3) har medfødt atopisk eksem. Han klør mye og ofte, og har åpne sår. For å holde huden fuktig, må gutten ha oljebad tre ganger i uken, forteller moren.

Etter vannskandalen i Askøy, kan ikke sønnen hennes lenger bades hjemme – fordi han har åpne sår. Ifølge smittevernlegen i Askøy skal man ikke bade med åpne sår.

les også Ettåring døde på Askøy – undersøker sammenheng med mulig smittefarlig vann

– Frustrerende

– Vi kan selvsagt reise bort til familie å få badet ham. Og det blir vi nødt til å gjøre. Men alt blir så tidkrevende, sier Lid. Dette krever at familien må reise i ti minutter, og gjennom en bomring som belaster dem 29 kroner per passering.

les også Oslo-måling: Bompengepartiet og MDG fosser frem, mens Ap og Høyre blør velgere

Hun fortsetter:

– Jeg synes dette er frustrerende, spesielt når vi vet at det kunne vært unngått. Mange blir syke, og jeg blir rett og slett forbanna.

Lid føler at kommunen ikke har tatt dem på alvor.

– Som innbyggere er det ingenting vi kan gjøre. Vi blir bare sittende og vente og håpe.

Men det er ingen løsning på problemet de nærmeste dagene, slik utsiktene er for øyeblikket, sa varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) til VG søndag.

– Vi har gått ut med at det antagelig dreier seg om flere uker. Per nå har vi ikke lokalisert kilden helt eksakt, sier smittevernlege Thomas Hetland om hvor lenge innbyggere er nødt til å forholde seg til kokevarslet.

les også Her jakter de på smittekilden på Askøy

Barn må passes på i dusjen

De fleste i Askøy kan dusje trygt, ifølge kommunen.

– Å dusje har ikke vi lagt ned noen anbefalinger om ikke å gjøre. Det mener vi er trygt. Men det kan være enkelttilfeller der det er fare for å forverre åpne sår. I slike tilfeller må man ta spesifikke forholdsregler, sier varaordfører Espelid.

VARAORDFØRER: Bård Espelid. Foto: Terje Bringedal

Han råder foreldre til å være forsiktig med å bade ungene og å la de leke utendørs med vann, for eksempel i hagespreder – fordi det da er større fare for at de kan få infisert vann i munn og svelg.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan man dusje og bade, men dersom man har dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad), og at man tørker seg godt etterpå.

De presiserer viktigheten av å ikke svelge vann, og at man skal ha særlig kontroll på små barn. Legevakten på Askøy fraråder folk å bade i vannet foreløpig, ifølge BA.

– Man skal dekke sår til når man dusjer, man bør ikke bade. Man skal kunne dusje, og dermed vaske hender, sier smittevernlege Thomas Hetland til VG.

Høydebassenget trolig ikke testet på år

Totalt har 47 personer, 13 barn og 34 voksne, vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av epidemien, viser ferske tall fra Helse Bergen. Det undersøkes også om det er en sammenheng mellom drikkevannet og en ettåring som døde i Askøy onsdag.

Tidligere i dag meldte NRK om at høydebassenget på Askøy, der det er funnet E.coli, trolig ikke har blitt testet på årevis.

– Der det nå er påvist tarmbakterier i høydebassenget, har trolig ikke Askøy kommune tatt vannprøver på flere år, sier varaordfører Bård Espelid til NRK.

Varaordfører Bård Espelid presiserer til VG at dette må formidles i riktig kontekst.

Det er, ifølge ham, ingen brudd på lovverket. De har målt drikkevannet etter prosedyrene fra andre steder i distribusjonsnettet.

– Mattilsynet har gått god for dette måleprogrammet, og vi har ikke hatt noen kommentarer eller merknader ved tilsyn, sier Espelid til VG.

– Så dere har ikke brutt noen lov her?

– Nei og nei.

Jakter smittekilden

Epidemiologer fra Folkehelseinstituttet er på plass på Askøy søndag for å bidra til å etterforske årsaken til smitten i vannet.

Espelid forteller at de er et team på tre stykker. Han presiserer at teamet også har tett kontakt med hovedkontorets kompetansemiljøer.

– De er i en hektisk fase og de skal sette seg inn i fakta. Det er viktig at de får komme i gang med arbeidet de skal gjennomføre, sier han.

JOBBER: Epidemiologene Susanne Hyllested, Emily MacDonald og Ettore Amato sitter rundt et bord sammen med en representant fra kommunens vannverk. Foto: Terje Bringedal

Han forteller at arbeidet til FHI har tre dimensjoner.

– Det første er at de skal kartlegge hvor kilden til det infiserte vannet er. Og det skal de prøve å kartlegge gjennom intervjuer med tidligere pasienter. Hovedmålet med det arbeidet er å entydig konkludere med at det er vannbåren smitte, det vil si at vannet er årsaken, for å utelukke andre teoretiske kilder.

Videre skal de, gjennom disse intervjuene og analysene fra vannet, kunne si noe om omfanget av utbruddet. Og hva prognosene vil være fremover.

– Vi er i en situasjon der mange fortsatt har plager, sier Espelid.

Publisert: 09.06.19 kl. 19:38