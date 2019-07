FEIL: Sørumsand videregående skole brukte feil database for å kontrollere elevenes fagsammensetning. Foto: Sørumsand videregående skole

Fikk avslag på søknad om dispensasjon - Elevene får ikke vitnemål

Seks elever står uten gyldig vitnemål etter at skolen gjorde feil. Nå har Utdanningsdirektoratet avslått skolens søknad om dispensasjon fra vitnemålskravene.

Feilen rammer tolv elever på VG3, som går påbygg til generell studiekompetanse, og som har valgfagene lyddesign eller bildedesign. Disse fagene skulle de nemlig aldri fått godkjent som en del av sitt skoleår.

– Vi har gitt dem mulighet til å velge programfag for studieforberedende medier og kommunikasjon, men de på påbygg skal ha et program for studiespesialisering, har assisterende rektor Per Grahn tidligere forklart til VG.

Skolen skal ha brukt feil database for å kontrollere at fagsammensetningen til elevene stemmer. Totalt er det tolv elever som rammes av tabben. Men seks av disse skulle uansett ta opp andre fag for å få vitnemålet godkjent.

Avslag på dispensasjon

Etter feilen ble oppdaget, søkte skolen om dispensasjon fra kravet om fagsammensetning. Denne søknaden gikk til Utdanningsdirektoratet via Akershus fylkeskommune. Utdanningsdirektoratet har nå altså avslått søknaden.

«Vi avslår søknaden om dispensasjon fra vitnemålskravene. Elevene har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikke kravene som er fastsatt i fag- og timefordelingen». Det skriver seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Trine Oskarsen, i en e-post til VG.

Ville studere sykepleie

– Dette er så klart utrolig kjipt. Hva får man gjort? sier Áróra Gunnarsdóttir, som er en av elevene som nå står uten vitnemål.

AVSLAG: Áróra Gunnarsdóttir er blant de seks elevene som nå har fått avslag på dispensasjon om fra vitnemålskravene. Foto: Privat

Gunnarsdóttir ville studere sykepleie i Stavanger og hadde allerede skaffet seg en studentbolig. Men dette må nå settes på vent.

– Jeg er ikke sur på skolen og har ikke noe vondt å si mot dem. Det hjelper hverken å være sint eller snakke stygt om noen, uansett om fremtiden min nå må settes på pause, sier Gunnarsdottir.

Hun legger til at kommunikasjonen med skolen har vært god og at skolen har satt opp et møte etter sommeren der elevene skal få hjelp med å få jobb.

