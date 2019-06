STATSRÅD: Svein Ludvigsen avbildet i Stortingssalen under sin tid sin fiskeriminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Institusjonsbeboer fikk sjakkbrett av Ludvigsen: – Aldri opplevd noe upassende

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Flere vitner har forklart at de reagerte på Svein Ludvigsens uanmeldte besøk på en barnevernsinstitusjon. – Det var aldri ubehagelig, sier mannen Ludvigsen hevder han hovedsakelig besøkte.







En av de fornærmede i overgrepssaken mot Svein Ludvigsen bodde i en periode på barnevernsinstitusjonen Silsand ungdomshjem på Senja.

Flere vitner som jobber eller har jobbet der har forklart seg om at Ludvigsen skal ha hatt kontakt med fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet.

Ludvigsen sa under sin forklaring i forrige at han ikke husker fornærmede. Han nekter for å ha hatt seksuell omgang med mannen.

Den tidligere fylkesmannen og hans forsvarere har fremholdt at det først og fremst var en annen beboer Ludvigsen var der for å besøke.

– Når du er i barnevernet så føler du ofte at de som har med deg å gjøre er personer som sitter på et kontor med saksdokumenter. Så kommer en av de øverste lederne på institusjon og hører på hva vi har å si, sier denne beboeren i et tilrettelagt avhør som ble spilt av i retten tirsdag.

– Oppriktig interessert

Mannen er i dag i slutten av 20-årene og har diagnosen Asperger syndrom. Han fortalte at han møtte Ludvigsen for første gang da fylkesmannen var det på tilsyn.

– Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av ham. Han virket oppriktig veldig interessert i hvordan vi hadde det, fortsetter han i avhøret.

Etter hvert kom Ludvigsen på besøk flere ganger. Den tidligere beboeren sier i avhøret at det er vanskelig å tallfeste hvor mange ganger, men han anslår et sted mellom tre og fem.

– Vi pratet og han spurte hvordan det gikk. Det var ikke så mye mer enn det. Da var det at vi pratet, hvordan går det. Ikke så mye mer enn det, sier beboeren.

Til 16-årsdagen fikk han et forseggjort sjakkbrett av Ludvigsen, forklarer mannen.

– Det var veldig spesielt, men jeg satte jo pris på det, sier han i avhøret.

Aldri ubehagelig

På direkte spørsmål svarer han at han aldri har opplevd Svein Ludvigsens oppførsel som upassende.

– Det er ingenting jeg vil omtale som det, eller upassende kommentarer. Det var aldri ubehagelig, sier mannen.

28-åringen beskriver Ludvigsens engasjement som «uortodoks» og sier at det er trist at det blir oppfattet som så uvanlig at en person bryr seg.

– Skulle det vise seg at det har vært en del av å unytte posisjonen sin så er det også for jævlig. Det er veldig alvorlige anklager og det er ikke enkelt hverken for dem som anklager eller dem som blir anklaget.

– Fikk norskhjelp på biblioteket

Institusjonsbeboeren var en av totalt tre vitner innkalt av forsvaret som retten fikk høre fra tirsdag ettermiddag.

En ung mann som kom til Tromsø som asylsøker i 2016 forklarte at han først møtte Svein Ludvigsen på biblioteket.

– Vi pleide å møtes der. Han hjalp meg eller vi kunne sitte å prate slik at jeg ble bedre i norsk, sier den unge mannen.

Han forklarer at han også var med Ludvigsen på hytta hans og at han fikk en mobiltelefon i bursdagsgave.

– Har du noen negative opplevelser med Svein Ludvigsen, spør tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen.

– Nei, ikke noe negativt. Han har hjulpet meg, svarer mannen.

– Har han lagt an på deg eller gjort seksuelle tilnærmelser?

– Nei, aldri. Vi var to-tre ganger på hytta. Jeg husker en natt jeg var veldig lei på grunn av at jeg ikke hadde oppholdstillatelse. Da trøstet han meg, men det var ikke noe seksuelt.

Kjell Ove Veding fra Ludvigsens hjemsted Sommarøy forklarte seg også om sin kjennskap til den tiltalte. Han beskrev en raus og impulsiv mann som snakker med alle.

– Jeg har hatt gleden av å kjenne Svein i 35 år. Det har vært utdelt positivt. For meg har det betydd veldig mye, sa Veding.

Publisert: 18.06.19 kl. 12:29