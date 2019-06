VANNVERKET: Kleppe vannverk i Askøy kommune. I ett av vannverkets fjellbasseng er det påvist E.coli. Foto: Fredrik Solstad

Askøy: Ettåringens dødsfall skyldes blodforgiftning

Den foreløpige obduksjonsrapporten for ettåringen slår fast at ettåringen hadde to bakterietyper. Det foreligger ikke holdepunkter for at bakteriene i drikkevannet har medført blodforgiftning.

Det skriver politiet i en pressemelding mandag morgen.

Det er foreløpig påvist to bakterietyper; Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni, skriver politiet videre i pressemeldingen.

Avdødes campylobakter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres for å kunne slå fast om campylobaktene i drikkevannet er av samme DNA-type som campylobaktene som er påvist hos ettåringen. Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig, kan ha hatt betydning for dødsfallet, ifølge pressemeldingen.

– Etter intern diskusjon med barnelege og mikrobiologer, vurderer rettsmedisineren det per i dag at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning, skriver politiet.

Den endelige obduksjonsrapporten vil ikke være klar før om flere måneder.

– Den midlertidige rapporten gir oss en del svar, men ikke alle svar. Jeg har ikke noe å tilføye politiets pressemelding nå. Familien gir uttrykk for at de ønsker fred og ro i denne vanskelige tiden, skriver familiens bistandsadvokat Kjetil Ottesen i en SMS til VG.

VANNKILDEN: Dette er Kleppevannet, der drikkevannet på deler av Askøy kommer fra. Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i kommunen. Foto: Terje Bringedal

Fylkeslegen i Vestland bekreftet fredag forrige uke at gutten var smittet av bakterien som ble funnet i drikkevannsprøver på Askøy. En foreløpig obduksjonsrapport ble klar torsdag, men politiet uttalte at de ikke ville kommentere den før den var gjennomgått med foreldrene.

Varaordfører på Askøy Bård Espelid opplyser at kommunen mottok pressemeldingen fra politiet om den foreløpige obduksjonsrapporten mandag morgen.

– Det er en påminnelse om alvoret i denne saken, sier han.

Espelid beklager på vegne av kommunen og vil uttrykke dyp medfølelse og sende varme tanker til alle som har vært berørt av at kommunen ikke har klart å levere trygt og sikkert vann.

– Det går inn på alle i kommunen.

Tilbakemeldingen fra kommunen og pårørende i denne saken har vært at dette aldri må skje igjen. Det vil være sentralt i kommunens arbeid fremover.

Skyldes trolig avføring fra dyr

Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) iverksetter en landsomfattende kartlegging av drikkevannet. Mandag kommer hun selv til Askøy for å få en redegjørelse av kommunen om smitteutbruddet.

Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune.

Bakterien Campylobacter er blitt påvist i drikkevannet, noe som skal være årsaken til at så mange har blitt syke. Haukeland sykehus har dessuten påvist bakterien hos flere pasienter.

VARAORDFØRER: Bård Espelid tror avføringen funnet på taket av høydebassenget har kommet inn i bassenget. Foto: Fredrik Solstad

Onsdag døde en 72 år gammel kvinne som var smittet av campylobacter-bakterien på Haukeland universitetssykehus. Dødsfallet etterforskes

Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom. Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

Fylkeslegen har åpnet tilsyn som følge av dødsfallet. Arbeidet går blant annet ut på å avdekke ettåringens helsetilstand før han ble syk.

Fakta: Campylobacter Campylobacter er en gruppe bakterier som finnes hos dyr og mennesker. Regnes som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa.

Symptomer er diaré, magekramper, magesmerter og feber innen to til fem dager etter smitte. Diareen kan være blodig og fulgt av kvalme og oppkast.

De fleste er syke i rundt en uke og blir friske uten spesiell behandling. I langvarige og vanskelige tilfeller brukes antibiotika.

Hos mennesker som har nedsatt immunsystem, kan bakterien spre seg til blodomløpet og forårsake livstruende infeksjon. Noen får derimot ingen symptomer.

Bakterien dør ved oppvarming til 70 grader celsius.

Spres vanligvis ikke fra person til person, men det kan skje. Sykdommen opptrer vanligvis i enkelte sporadiske tilfeller, og dyr kan også smittes. Kilde: Forskning.no, Folkehelseinstituttet. Vis mer vg-expand-down

Askøy kommune bekreftet søndag at de har fått svar på prøvene som har blitt tatt av høydebassenget, som kan gi svar på hva som er smittekilden til vannskandalen.

– Konklusjonen fra analysen er at det er overveiende sannsynlig at avføringen stammer fra dyr, sa varaordfører Bård Espelid til VG.

Tidligere i forrige uke ble det gjort funn av avføring fra hund og hjort på taket av høydebassenget. Varaordføreren sa søndag at det er ikke klart hvilket dyr avføringen stammer fra.

